2024恐成美國法史最亂一年 川普被科州禁選有如「雙面刃」
美國總統大選剩下不到一年的時間，美國前總統川普（Donald Trump）近期在民調上取得全面優勢，在多個搖擺州領先現任總統拜登（Joe Biden），就在這聲勢看漲之際，先前判定川普曾參與2016年1月6日的國會暴動事件的科羅拉多州最高法院，卻在19日作出歷史性判決，禁止川普參加該州的2024年總統初選。有分析認為，美國的2024選舉年恐將成為該國法律史上最混亂的一年，而且此事對於川普競選，未必都只有壞處、全無好處。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，雖然許多不滿川普的民主黨人，都對科羅拉多州最高法院的判決拍手叫好，但這項裁決也有可能反而推動川普重返白宮，讓他的支持者更加大膽。
分析認為，川普鐵粉們對這位前總統給出的資訊照單全收，即針對他的刑事判決都是不公正的，而這也是他應該重新掌權的一個關鍵原因。此外，川普的政壇盟友也對科羅拉多州的判決表示不滿並為他辯護。
美國聯邦眾議院共和黨第3號人物、紐約州眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）透過聲明指控，民主黨人非常擔心川普會在2024的大選中獲勝，所以才會想以「非法」的方式，試圖將他從選戰剔除。
就連共和黨內知名的反川普人士、前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie），也對科羅拉多州的判決持批評態度，直言：「法院禁止他參選對我們的國家沒有好處。」
分析指出，明年可能會成為美國法律史上「最混亂的一年」，美國最高法院將面臨川普是否有資格入主白宮，以及他是否可以顛覆2020年總統大選卻免受起訴等令人頭痛的問題。