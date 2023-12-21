許維恩曾面臨男友癌逝！痛喊「活著沒意義」 多虧她才走出陰霾
42歲許維恩原為婚紗模特兒，2003年拍攝王菲〈旋木〉的MV而出道，而MV男主角正是當時的男友作詞人楊明學，2004年他因癌症病逝，當時許維恩走不出難過的情緒，近日她在節目上罕見提到楊明學，透露是楊明學的媽媽帶她走出陰霾，「她算是我一輩子都不會忘記的恩人。」
記者薛羽彤／綜合報導
許維恩在節目《哈囉 你有事嗎？》聊到「恩人」話題，罕見提到過世的前男友楊明學，她表示男友過世對她打擊很大，「我覺得那個人生已經覺得就是…好像活著不知道意義在哪裡。」即便兒子過世，楊明學的母親依然對許維恩非常好，帶著她重新面對人生，並介紹演藝圈的工作給她。
許維恩透露，至今楊明學的母親逢年過節，都會邀請許維恩到他們家聚餐，把她當家人看待，讓許維恩滿懷感謝，「她也把我當成女兒。雖然兒子走了，但她也多了個女兒。」
楊明學曾寫過孫燕姿的〈我不難過〉、范瑋琪的〈不眠〉還有王菲的〈旋木〉等多首知名歌曲，2002年他罹患罕見的泡狀軟組織腫瘤，直到2004年1月因癌細胞侵犯到肺而過世，得年24歲。每逢楊明學忌日，許維恩都會悼念，也曾寫下：「很抱歉我沒有跟著你走，陪你到另一個世界，這輩子做不成夫妻，下輩子、下下輩子都要做夫妻，幸幸福福的過日子。」
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