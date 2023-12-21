「我從台北來！」沒拿到半毛錢就被逮 車手遇警跪地泛淚
高雄市楠梓區一黃姓男子因網路交友誤入投資股票群組，聽從詐騙集團慫恿先後投入60萬，卻屢次遭詐團限制出金條件，未料黃男欲拿回已投資資金時，詐團還要求匯款300萬，黃男驚覺受騙即向警方報案。日前警方與黃男聯手在咖啡店面交，當場逮捕林姓車手送辦，林姓車手嚇得跪地泛淚，稱自己第一次當車手，還沒到分無半毛就被抓。
記者郭凱杰／高雄報導
據了解，被害人黃男於今（112）年9月初起，陸續投資股票遭詐騙計新台幣60萬元，後黃男要求出金時，詐騙集團誆稱需再交付300萬元條件限制，遂向警方求助。楠梓分局獲報後立即成立專案小組並請黃男將計就計，與詐騙集團相約12月19日在楠梓區某知名咖啡店面交，並於現場埋伏監控，當場查獲面交車手林嫌（男，89年次）及做案手機1台、假收據1張、假工作證2張、假印章1張等證物。
警方表示，林男遭警方逮捕後，當場嚇得跪地泛淚表示，他從台北來！自己是第1次當車手，贓款分無半毛就落網，以警訊後全案詢後依違反加重詐欺罪及洗錢防制法罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
楠梓分局呼籲，投資詐騙層出不窮，詐騙集團常會以只需依照指示匯款便能輕鬆獲利等術語，向被害民眾洗腦並慫恿投入大筆金額，待詐騙集團收到款項後便人間蒸發，使民眾欲哭無淚，因此勿輕信「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號，務必再三查證，全民打詐守荷包！