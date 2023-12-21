會被消失嗎？反對蒲亭對烏戰爭 俄前記者參選2024坦言：感到害怕
俄羅斯明年3月中旬即將舉辦總統大選，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已宣布獨立參選，儘管當局聲稱已有16人提出了參選總統的申請，但外界普遍預測蒲亭將毫無懸念連任。然而在登記參選人中，1位前記者引起外媒注意，因為她曾呼籲俄羅斯政府結束與烏克蘭的衝突，並釋放反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等政治犯。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美聯社》、《路透社》等外媒報導，40歲的鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）是記者出身，她20日向俄羅斯中央選舉委員會，提交了登記參選2024總統選舉的文件，雖然看似沒有勝算，但她仍堅持有必要為蒲亭及其政策「提出替代方案」，聲稱若真的有幸當選，她將釋放部分政治犯，包括蒲亭的宿敵、知名反貪腐人士納瓦尼。
鄧佐娃也反對俄烏衝突，但在受訪時避免使用「戰爭」一詞，坦言：「任何有理智的人踏出這一步都會感到害怕，但恐懼絕不能獲勝。」鄧佐娃並指出，針對當局是否真的會允許她參選，她認為這不該是一個問題，畢竟她只是在行使法律所賦予的權利，既然一切合法合規，那也不需要經過任何人「許可」。
不過登記參選只是第一步，接下來，鄧佐娃還需要收集來自至少40個俄羅斯地區、30萬人的支持與簽名，這當然是項艱鉅的工作，但她希望人們還是能積極參與。
報導提到，此次選舉讓蒲亭距離第5個任期又更近一步，對俄羅斯長達20多年的掌控，使他的連任幾乎是「板上釘釘」的事，有機會挑戰他的著名異議者，要麼被關在監獄裡，要麼流亡海外，大多數獨立媒體也都被禁止。