新北立委號次抽籤出爐　對手羅致政、葉元之爆口角衝突

三民選區議員大合體支持李昆澤　拜託總統、立委支持2號

▲立委李昆澤今天與議長康裕成議長率選區議員何權峰、鄭孟洳、黃文益、郭建盟、湯詠瑜、張博洋等人合體拜託大家立委、總統都支持2號，讓賴清德、李昆澤雙雙勝選。(圖／立委李昆澤競選辦公室)
▲立委李昆澤今天與議長康裕成議長率選區議員何權峰、鄭孟洳、黃文益、郭建盟、湯詠瑜、張博洋等人合體拜託大家立委、總統都支持2號，讓賴清德、李昆澤雙雙勝選。(圖／立委李昆澤競選辦公室)

記者郭凱杰／高雄報導

距離總統、立委大選倒數23天，立法委員李昆澤今(21)日一大早，在議長康裕成率選區議員何權峰、鄭孟洳、黃文益、郭建盟、湯詠瑜、張博洋等人，在九如路－民族路口，向大家請安、問好，爭取支持。這也是三民區與苓雅八里的市議員首次大合體，請大家立委、總統都支持2號，讓賴清德、李昆澤雙雙勝選，為台灣打拚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲立委李昆澤今天在大順路口向網路的民眾拜託大家立委、總統都支持2號。(圖／立委李昆澤競選辦公室)
▲立委李昆澤今天在大順路口向網路的民眾拜託大家立委、總統都支持2號。(圖／立委李昆澤競選辦公室)
議長康裕成表示，李昆澤在立法院連續22次被評鑑是優秀立委，是認真問政的第一名立委，高雄正在轉型，重大建設逐漸完成，變得越來越宜居，這些都是李昆澤長期爭取的成果。

▲立法委員李昆澤在議長康裕成議長率三民區議員何權峰、鄭孟洳議員、黃文益議員、郭建盟議員、湯詠瑜議員、張博洋議員等人，在九如路－民族路口，向大家請安、問好。(圖／立委李昆澤競選辦公室)
▲立法委員李昆澤在議長康裕成議長率三民區議員何權峰、鄭孟洳議員、黃文益議員、郭建盟議員、湯詠瑜議員、張博洋議員等人，在九如路－民族路口，向大家請安、問好。(圖／立委李昆澤競選辦公室)
康裕成也指出，李昆澤為高雄爭取超過2700億，對於高雄在地的交通建設、校園環境、商圈發展都有很大的幫助，一定要讓他當選，讓國會過半。康裕成與其他七名選區內的市議員向市民頭家問好拜託，強力推薦立委李昆澤，讓李昆澤繼續為高雄市民服務。

李昆澤強調，自己擔任立法委員以來，長期為高雄在地爭取建設。爭取998.69億的鐵路地下化經費、爭取綠園道無償撥用以及建設經費42.34億，為了完善高雄大眾運輸，成功爭取建設捷運黃線總經費1442億以及紫線2000萬可性研究經費。另外，還爭取中央補助6.38億建設五大停車場、爭取2.8億設置六大滯洪池、並為選區內的21所國中小爭取7.3億的經費，完善校園環境。

李昆澤也為自己未來立委任內設下包括明年爭取500萬行銷經費，配合高雄火車站「商業大樓」與「旅館大樓」、高雄車站後站以及三塊厝旁空地綠美化的文創與新創認養，形成「火車站大商圈」；爭取預算，協助科工館與高雄市政府提出至少12億經費的公共建設計畫，將科工館升級為「科教園區」。

最後是將已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，未來串連陽明棒球場與網球場，打造競全齡的多元運動環境，成為「三民國民運動園區」。等三個明確的目標。

往來的民眾也感染到立委李昆澤與選區內的全體議員拜票的團結的熱情，許多人熱情揮手回應，路過的民眾也紛紛為李昆澤加油打氣，比手勢「2」祝福他勝選，肯定李昆澤對在立法院的問政表現以及對於地方建設的爭取。李昆澤也懇請大家總統票、立委票都投2號，支持賴清德，繼續栽培李昆澤，政黨票投給民進黨，讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚努力。

陳其邁冒雨陪李柏毅車掃　喊話守住高雄最關鍵一席

一路走來始終如一　郭倍宏：立委票投１號

立委號次抽籤抽中2號　支持者高呼「2號李昆澤凍蒜」

智慧城市推動委員會年會登場　高雄數位淨零雙軸轉型展成果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞