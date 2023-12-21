三民選區議員大合體支持李昆澤　拜託總統、立委支持2號

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康裕成也指出，李昆澤為高雄爭取超過2700億，對於高雄在地的交通建設、校園環境、商圈發展都有很大的幫助，一定要讓他當選，讓國會過半。康裕成與其他七名選區內的市議員向市民頭家問好拜託，強力推薦立委李昆澤，讓李昆澤繼續為高雄市民服務。
李昆澤強調，自己擔任立法委員以來，長期為高雄在地爭取建設。爭取998.69億的鐵路地下化經費、爭取綠園道無償撥用以及建設經費42.34億，為了完善高雄大眾運輸，成功爭取建設捷運黃線總經費1442億以及紫線2000萬可性研究經費。另外，還爭取中央補助6.38億建設五大停車場、爭取2.8億設置六大滯洪池、並為選區內的21所國中小爭取7.3億的經費，完善校園環境。
李昆澤也為自己未來立委任內設下包括明年爭取500萬行銷經費，配合高雄火車站「商業大樓」與「旅館大樓」、高雄車站後站以及三塊厝旁空地綠美化的文創與新創認養，形成「火車站大商圈」；爭取預算，協助科工館與高雄市政府提出至少12億經費的公共建設計畫，將科工館升級為「科教園區」。
最後是將已經順利爭取三民運動中心總經費4.2億，中央補助2億，未來串連陽明棒球場與網球場，打造競全齡的多元運動環境，成為「三民國民運動園區」。等三個明確的目標。
往來的民眾也感染到立委李昆澤與選區內的全體議員拜票的團結的熱情，許多人熱情揮手回應，路過的民眾也紛紛為李昆澤加油打氣，比手勢「2」祝福他勝選，肯定李昆澤對在立法院的問政表現以及對於地方建設的爭取。李昆澤也懇請大家總統票、立委票都投2號，支持賴清德，繼續栽培李昆澤，政黨票投給民進黨，讓他能夠繼續為高雄與台灣打拚努力。