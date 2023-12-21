揭「竹柯轉運站」實現藍白合　卓冠廷籲柯P：不要再推媽媽出來

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卓冠廷今日加碼爆料，藍白合其實有實現，2008年就實現，就在柯文哲的「竹柯轉運站」停車場，其實柯文哲與九鼎開發建設之間的政商關係，在2008年就巧妙地實現了藍白合。
首先 「竹柯轉運站」上的農舍，柯文哲有5/24的持份，起碼從2010年就掛著大大的招牌「九鼎開發辦事處」。而地方都知道，判決書也寫過，九鼎開發實質負責人是新竹「重劃大王」吳清源，過去新竹最大關埔重劃區，就是吳清源在前市長林政則任內重劃完成。
卓冠廷說明，吳清源受訪時說過，自己看好商機，在2004年成立九鼎開發，開始做關埔重劃。獲利上看百億的開發公司，為何在柯文哲農舍上掛招牌？農舍違法使用當開發公司辦事處？關係一定非同小可。從街景圖可以看到，原本的招牌做在屋頂上超大，跟停車場一樣招搖，後來才改小，貼在屋簷邊。
卓冠廷指出，九鼎開發的股東名單，名號都不小，除了吳清源之外，董事長林文星是竹縣林氏宗親會的地方頭人，擁有1萬股；董事吳麗美，是吳清源的姐妹，而監察人張鎮榮就更不得了，不僅有1000股，還是現在新竹縣國民黨籍的議長。
卓冠廷表示，2008年柯文哲買農地時張鎮榮還不是議長，但張鎮榮地方實力雄厚，2014年首次選新竹縣議員，不僅當選，還直攻上議長，可見其超凡的政治影響力。從2006年，擬定新竹市都市計畫（頭前溪沿岸地區）主要計畫書頒布，這塊「特農用地」只要變更為建地，價值估算翻5至7倍；2007年7月開始大規模整地；2008年7月柯文哲和其他五人買地過戶。
卓冠廷質疑，誰引路柯文哲來這裡買農地？他恍然大悟，原來背後有這樣的政商關係，原來2008年早就藍白合了。柯文哲把白色變成遮羞的顏色。
最後卓冠廷表示，柯文哲身為民眾黨總統候選人，喊話為農地非法使用道歉，除了將土地復原、繳回不法所得、補繳相關所得及營業稅，更該交代清楚當初購地成員中的政商關係。起碼要像當初選台北市長開MG149的規格，出來解釋，「不要再推媽媽出來或是撒謊了」。
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