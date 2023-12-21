台灣平安人民侯康！藍12/23凱道造勢　號召全民對民進黨發出怒吼

黃健庭表示，選戰進入最後階段，各界民調顯示侯康配不但支持度不斷攀升，甚至黃金交叉，將全力衝刺到最後勝選。國民黨在各縣市陸續舉辦大型造勢，希望凝聚支持力量，而首場由黨中央主辦的造勢晚會即將在12月23日在凱道登場，除了正副總統參選人侯友宜與趙少康外，還有黨內重量級人士包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長暨全國後援總會總會長王金平、不分區立委第一名韓國瑜及其帶領的所有不分區立委、國民黨執政的14縣市長、議長還有部分區域立委候選人都會到齊，展現全黨團結求勝的士氣。
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楊智伃介紹活動細節，包括將由韓國瑜首度率領不分區立委一起上台展現團隊戰力，最後大合唱環節還會一起唱大家都非常熟悉的《堅持》，希望國民黨支持者繼續堅持到1月13日，一起邁向政黨輪替。而這次造勢還精心規劃了3個小活動亮點，包括現場將投影出民眾對近8年來民進黨執政不滿所匯集成的耶誕樹，還有體育賽事常出現的「Kiss Cam」，希望與台下的民眾能有更多互動，展現出民眾是重要的一員；最後還有大型排字活動，將排出最巨大的2024跟國旗，並出動空拍機拍攝，展現出創黨129年的國民黨在支持者力挺下持續立足至今的氣勢。她也歡迎所有好朋友一起穿著「藍、白、紅」的國旗元素與耶誕元素色彩的衣服到現場，也呼籲大家穿著衣物注意保暖。
以不分區立委候選人康晉瑜為首、由年輕人組成的國旗青年團隊也分享他們1223站上凱道的原因，他們看到民進黨執政下的不公不義、看到侯友宜承諾能夠改變台灣困境、看到侯康配願意力挺「18歲公民權」為青年發聲、看到侯友宜改善治安的決心與對法治精神的堅持、希望能夠發揮影響力進行公民參與、主張和平安全穩定生活、並期盼這場造勢能夠成為違法暴政的終點、團結臺灣迎向美好未來的起點。康晉瑜指出，國旗青年們當天將在現場鼓勵民眾對國民黨進行小額捐款，在選戰中發揮影響力，共同改變台灣。
現場並播映了由國民黨新媒體部製作的宣傳影片，採用直式設計，貼近手機使用族群，希望打入更多台灣人民，邀請更多民眾一起來參與盛會；1223「台灣平安、人民侯康」凱道造勢活動並將透過電視（中視無線台、東森超視）與網路（中天新聞 Youtube 頻道、ETtoday 新聞雲 Facebook、侯友宜、趙少康、朱立倫、國民黨中央與各候選人的 Facebook）等平台進行直播，即使身處外地乃至海外的朋友也能共襄盛舉，歡迎到網路上或電視上留言互動或觀看直播，成為改變台灣的關鍵力量。
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