黃金車牌「8888」競標！決標價14.1萬元奪冠　7777也逾10萬元

台灣平安人民侯康！藍12/23凱道造勢　號召全民對民進黨發出怒吼

▲國民黨1223凱道造勢，邀請人民參與，對民進黨政府執政不利發出怒吼。（圖／國民黨提供）
▲國民黨1223凱道造勢，邀請人民參與，對民進黨政府執政不利發出怒吼。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

中國國民黨秘書長黃健庭、國民黨發言人楊智伃、不分區立委候選人康晉瑜與多名國旗青年代表今（21）日召開記者會，邀請反對民進黨雙標執政、貪汙無能的台灣人民共同參與國民黨12月23日晚間7點在凱道辦理的造勢活動，現場藍營重量級大咖也將雲集，將展現對民進黨執政最大的怒吼，以及對國民黨和侯康配最大的支持。國民黨將與人民站在一起，展現氣勢衝刺到勝選時刻，也呼籲全民記得投給3號侯康配做台灣人的靠山、政黨票投給9號國民黨使台灣長長久久。
 
黃健庭表示，選戰進入最後階段，各界民調顯示侯康配不但支持度不斷攀升，甚至黃金交叉，將全力衝刺到最後勝選。國民黨在各縣市陸續舉辦大型造勢，希望凝聚支持力量，而首場由黨中央主辦的造勢晚會即將在12月23日在凱道登場，除了正副總統參選人侯友宜與趙少康外，還有黨內重量級人士包括黨主席朱立倫、前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長暨全國後援總會總會長王金平、不分區立委第一名韓國瑜及其帶領的所有不分區立委、國民黨執政的14縣市長、議長還有部分區域立委候選人都會到齊，展現全黨團結求勝的士氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃健庭強調，這場晚會名為「台灣平安、人民侯康」，正好在平安夜前夕舉辦，在全球動盪的時候，人民最期盼的就是平安，而這三組候選人當中，最能夠真正帶給人民平安的，當然就是侯康配。所以我們要邀請所有反貪腐、反「綠能你不能」雙標執政、盼望下架無能政府、希望能夠國家安全、社會公益、經濟繁榮的朋友，都能夠加入我們的行列，12月23日晚上7點在凱道集結，一起對無視人民痛苦的民進黨發出怒吼。

楊智伃介紹活動細節，包括將由韓國瑜首度率領不分區立委一起上台展現團隊戰力，最後大合唱環節還會一起唱大家都非常熟悉的《堅持》，希望國民黨支持者繼續堅持到1月13日，一起邁向政黨輪替。而這次造勢還精心規劃了3個小活動亮點，包括現場將投影出民眾對近8年來民進黨執政不滿所匯集成的耶誕樹，還有體育賽事常出現的「Kiss Cam」，希望與台下的民眾能有更多互動，展現出民眾是重要的一員；最後還有大型排字活動，將排出最巨大的2024跟國旗，並出動空拍機拍攝，展現出創黨129年的國民黨在支持者力挺下持續立足至今的氣勢。她也歡迎所有好朋友一起穿著「藍、白、紅」的國旗元素與耶誕元素色彩的衣服到現場，也呼籲大家穿著衣物注意保暖。

以不分區立委候選人康晉瑜為首、由年輕人組成的國旗青年團隊也分享他們1223站上凱道的原因，他們看到民進黨執政下的不公不義、看到侯友宜承諾能夠改變台灣困境、看到侯康配願意力挺「18歲公民權」為青年發聲、看到侯友宜改善治安的決心與對法治精神的堅持、希望能夠發揮影響力進行公民參與、主張和平安全穩定生活、並期盼這場造勢能夠成為違法暴政的終點、團結臺灣迎向美好未來的起點。康晉瑜指出，國旗青年們當天將在現場鼓勵民眾對國民黨進行小額捐款，在選戰中發揮影響力，共同改變台灣。

現場並播映了由國民黨新媒體部製作的宣傳影片，採用直式設計，貼近手機使用族群，希望打入更多台灣人民，邀請更多民眾一起來參與盛會；1223「台灣平安、人民侯康」凱道造勢活動並將透過電視（中視無線台、東森超視）與網路（中天新聞 Youtube 頻道、ETtoday 新聞雲 Facebook、侯友宜、趙少康、朱立倫、國民黨中央與各候選人的 Facebook）等平台進行直播，即使身處外地乃至海外的朋友也能共襄盛舉，歡迎到網路上或電視上留言互動或觀看直播，成為改變台灣的關鍵力量。

更多「2024大選」相關新聞。

政見會／綠色執政貪腐無能！侯友宜要賴清德承諾放棄台獨主張

政見會／批弊案叢生　侯友宜：不會讓人有機會對綠能產業上下其手

綠營批包租公年收2千萬規避房屋稅　侯友宜辦嗆2018年的烏龍爆料

控新潮流要角介入SRF電廠案　凌濤揭會議記錄鄭文燦45分鐘就放行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞