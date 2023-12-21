寒流開暖氣「多做這動作」效果大增！譚敦慈提醒用保暖家電3注意
冬天來了！入冬後首波寒流侵襲台灣，今（21）日一早，台灣最北端的富貴角氣溫已降至攝氏9.7度，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明預測，今晚入夜至明（22）日清晨才是最冷時段，北部平地低溫恐怕降至10度左右。迎戰冷颼颼的天氣，不少民眾已搬出電暖器，家電達人486先生建議，若是希望整個大範圍空間室溫提高，建議使用冷暖氣機效率較高又省電，且開啟暖氣模式時「將出風口朝下」是關鍵動作，因為熱空氣上升，還可以搭配循環扇將上方的暖空氣均勻分散在空間中，效果更佳。
記者周淑萍/綜合報導
入冬首波寒流報到，不少民眾打開電暖器取暖，卻覺得怎麼吹房間還是冷颼颼。家電達人486先生提醒，如果希望整個大範圍空間室溫提高，建議使用冷暖氣機效率較高又省電；若是只有近身範圍或部分區域，則可選擇使用電暖器。
此外，保暖家電的使用方式也會影響暖房效果，如果採用冷暖空調，開啟暖氣模式時建議「出風口朝下」是關鍵動作，因為熱空氣上升，若是出風口朝上則暖風都會積在天花板，影響暖房效果，如果搭配循環扇將上方的暖空氣均勻分散在空間中，效果更佳。
至於小型電暖器，大多數人習慣近身放置，對著手腳吹，建議若感覺冷風從窗邊滲入，可以將電暖器放在窗邊讓空氣變暖，提升室內舒適度。洗完澡出浴室怕瞬間溫差著涼，如果想放一台電暖器在浴室，注意要挑選標示「防潑水」的款式，並建議「掛著放」。一般常見電暖器若沒有特別標示防潑水則不宜放置於浴廁或廚房等容易潮濕或濺水的地方，不僅容易損壞還有觸電危險。
針對暖身家電無毒生活教母譚敦慈3件事提醒：
1、電暖爐週邊不要放置易燃雜物。
2 、暖暖包不要直接接觸皮膚或放在棉被中。
3、在睡前使用電毯溫暖床褥，但入睡前要停止使用電毯，此外，老人、小孩、糖尿病患者、植物人或末梢感覺不良病患要特別注意不要灼傷。