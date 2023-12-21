大巨蛋鼠患！老鼠最怕4味道公開　最強捕鼠神器5秒「不見血」滅鼠

房市／板橋「熱門街道Top 3」都在重劃區　信義房屋揭優勢

▲板橋的江翠北側重劃區居住環境單純、街道整齊劃一，很受消費者青睞。（圖／資料照片）
▲板橋的江翠北側重劃區居住環境單純、街道整齊劃一，很受消費者青睞。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

根據板橋地政事務所統計今年第二季板橋區房地交易熱絡街道前五名，依序分別為華江一路、遠東路、環河西路五段、文化路二段、中正路，其中前三名皆位於江翠北側重劃區與遠東Tpark科技園區，為新建案第一次登記完後移轉，顯見板橋購屋族仍偏好屋齡較新、街廓整齊的重劃區產品，信義房屋專家表示，板橋的重劃區都離舊商圈不遠，生活機能共用，又能享有整齊劃一的居住環境，很受消費者青睞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋江翠重劃店專案經理郭晉銓表示，板橋舊市區雖然生活機能方便，但是居住環境為住商混合，不如重劃區單純，且社區大樓配置的停車位多是機械車位，許多民眾不見得喜愛，因此許多首購族會轉往重劃區選擇屋齡較新的社區大樓，不僅有配置平面車位，開電動車的購屋族也有機會找到配備電動車充電樁的社區大樓。

此外，郭晉詮表示，重劃區自成一個新的街區，屋齡新穎、道路整齊劃一，且板橋的重劃區例如江翠北側重劃區距離舊市區不會太遠，約10分鐘路程，可以享用舊商圈的方便性。此外，重劃區內的生活機能也逐漸成熟，許多社區大樓一樓開始有超商、便利店等小商家，逐漸螁去重劃區生活不便的刻板印象，

許多北市的換屋族群，也會考量板橋的重劃區，郭晉詮說明，主因還是北市換屋族若要換屋至坪數較大的空間，北市的高總價無法負擔，因此外溢到板橋來，而江翠北側重劃區有板南線加持，吸引沿著捷運線而來的購屋族群，就有在南港軟體園區上班的客戶，選擇在江翠北側重劃區購屋，每天走路10分鐘到江子翠站搭捷運板南線，一路搭到南港站通勤上班。

不僅如此，板橋本地人換屋也會選擇江翠北側重劃區，郭晉詮表示，江翠北側重劃區目前入住率已經很高，DE區已穩站7字頭，FG區則是單價60-75萬都有，若是位於DE區的兩房車位產品，只要總價2千萬以內，都很受歡迎，這類的物件每月平均租金3萬到4萬5千元，因此許多人傾向租不如買；而許多建案都有一定比例的地主戶，地主戶部分自住或出租後，基於資金調節因素，會傾向出售，這也是重劃區交易量較大的關鍵因素。
 

房市／這因素刺激！信義房屋觀察：南二都低總價當道

房市／土地市場回穩！台中、桃園逆風衝高

房市／信義房屋社區一家號召！親子「動手做」挺永續

房市／雙北「小資購屋天堂」3地區！信義房屋分析優劣勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞