房市／板橋「熱門街道Top 3」都在重劃區　信義房屋揭優勢

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此外，郭晉詮表示，重劃區自成一個新的街區，屋齡新穎、道路整齊劃一，且板橋的重劃區例如江翠北側重劃區距離舊市區不會太遠，約10分鐘路程，可以享用舊商圈的方便性。此外，重劃區內的生活機能也逐漸成熟，許多社區大樓一樓開始有超商、便利店等小商家，逐漸螁去重劃區生活不便的刻板印象，
許多北市的換屋族群，也會考量板橋的重劃區，郭晉詮說明，主因還是北市換屋族若要換屋至坪數較大的空間，北市的高總價無法負擔，因此外溢到板橋來，而江翠北側重劃區有板南線加持，吸引沿著捷運線而來的購屋族群，就有在南港軟體園區上班的客戶，選擇在江翠北側重劃區購屋，每天走路10分鐘到江子翠站搭捷運板南線，一路搭到南港站通勤上班。
不僅如此，板橋本地人換屋也會選擇江翠北側重劃區，郭晉詮表示，江翠北側重劃區目前入住率已經很高，DE區已穩站7字頭，FG區則是單價60-75萬都有，若是位於DE區的兩房車位產品，只要總價2千萬以內，都很受歡迎，這類的物件每月平均租金3萬到4萬5千元，因此許多人傾向租不如買；而許多建案都有一定比例的地主戶，地主戶部分自住或出租後，基於資金調節因素，會傾向出售，這也是重劃區交易量較大的關鍵因素。