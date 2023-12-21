MLB／大谷翔平轉隊最大主因！道奇棒球事務總裁「一句話」打動他
大谷翔平日前以10年7億美金（約220億台幣）選擇加盟洛杉磯道奇，並在記者會上直言「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣」，然而在近日道奇棒球事務總裁Andrew Friedman也透露當時是跟大谷翔平說了什麼，才讓大谷翔平最終選擇道奇。
記者張志宇/綜合報導
道奇棒球事務總裁Andrew Friedman近日在節目「MLB Network」受訪時談到，當時我對大谷翔平表示「無論你怎麼看到我們球隊過去10年的成功，但我只在乎如何讓球隊在未來10年變得更好，我們擁有良好的農場系統，與許多核心人才，對道奇來說贏球就是一切。」
其中在當天記者會上，大谷翔平就透露：「如果要認真講有很多因素導致我做出選擇道奇的決定，但若要說出最突出的點，正是管理層向我表示，回顧過往10年時，道奇每年都闖進季後賽，並贏下一座總冠軍，但管理層認為球隊還是失敗的！當下我聽到時，就知道道奇只在乎勝利，這理念跟我一樣。」
道奇再過去已經連續11年闖進季後賽，但僅在2020縮水賽季拿下世界大賽冠軍，總裁Andrew Friedman認為，「道奇與大谷翔平都想贏球，雙方都有共同的目標，所以讓大谷翔平選擇了道奇。」
美媒《Bleacher Report》則認為「這份合約是雙贏的結果，道奇簽了不會後悔。」因為球團除了買了大谷翔平在場上的「投打數據」，更買下了大谷翔平在棒球圈所帶來的號召力。
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