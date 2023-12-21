「賈伯斯病」新解！長庚核素治療住院1天回家　神經內分泌瘤有救

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國內一名年約60歲男性罹患直腸神經內分泌瘤多年，經歷手術、賀爾蒙治療及數十次化療等多種療程，今（2023）年8月仍因腹脹、體重持續下降及長期化療副作用就醫，經檢查後，醫療團隊評估病人應進行核素治療。
在實際治療前，男子先接受體抑素受體正子掃描，及氟化去氧葡萄糖正子掃描，確保體內的神經內分泌瘤適合接受核素治療，並接受抽血檢驗，確認造血功能、肝臟及腎臟功能符合標準。
10月3日注射藥物治療當天，該男於過程中並未出現傳統化療的噁心、嘔吐、疲倦與掉髮等副作用，觀察1晚後出院，至今感受良好，每天維持2小時散步習慣，雖偶爾夜間盜汗，但經藥物治療後已有改善。
基隆長庚癌症中心主任張沛泓醫師說，神經內分泌瘤是罕見的腫瘤，根據衛福部2020年癌症登記報告，當年新增個案1963人，約占所有癌症3.9%；這類腫瘤可發生在多種器官，8成以上發生在消化道如胃、小腸、大腸、胰臟等，而依據腫瘤是否分泌荷爾蒙，可分為「功能性」及「非功能性」。
張沛泓說明，有症狀的患者多半屬「功能性」類型，可能有諸多不適，包括各類荷爾蒙分泌導致熱潮紅、低血糖、腹瀉、腹痛、氣喘等，嚴重影響生活品質；「非功能性」類型病人則多數沒有明顯症狀，不容易察覺，往往是健檢經胃鏡、大腸鏡意外發現，也因症狀不明顯，確診常已轉移，無法透過手術切除，這時必須根據腫瘤分化及疾病進展等情形，搭配賀爾蒙、標靶、化療或免疫療法，若療效仍不佳，即應考慮核素治療。
基隆長庚核子醫學科主任陳世欣醫師則說，神經內分泌瘤表面常有豐富的體抑素受體，核素治療則可利用體抑素受體結合藥物進入癌細胞，再釋出放射線殺死癌細胞，如此精準治療方式，可降低副作用也能提升病人生活品質。
陳世欣強調，核素治療目前仍面臨一些挑戰，包括醫療團隊的醫師、放射師和護理師等，都需經特殊培訓，才能確保治療的安全、有效，且醫院需有廢水處理、放射線屏蔽和放射活度監控等設施，並經核能安全委員會審核才可執行。
張沛泓指出，罹患神經內分泌瘤千萬不要放棄治療，現今醫療技術不斷進步，持續治療才可能戰勝疾病，而民眾若有神經內分泌瘤相關問題，也應儘早至相關門診諮詢，力求早期發現、早期治療。