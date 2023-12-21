義大世界跨年實施3階段交管　晚間6時啟動免費接駁專車

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「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」不僅有全台最長最盛大的跨年煙火秀，999秒打造浪漫魔幻韶光夜，採用最新技術、主題式設計，搭配超遼闊燈光展演，呈現超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」、還有獨家「展翅煙火」、震撼「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，與您一同歡樂迎接2024年。
義大世界表示，「跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路3階段的進散場交通管制，請自駕前來的民眾敬請留意。」第一階段進場共有7個管制點，包括水管路／義大二路口、澄觀路／水管路口周圍等，當義大世界停車場屆滿時，將管制自小客車進場，預計12月31晚間8點啟動管制，但仍會視義大世界園區內停車狀況而彈性調整；第二階段為散場管制，2024年1月1日凌晨00：00~凌晨1：20，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1：20之後，開放汽車離場。
此外，車輛離場也有指定動線，停放於義大皇家酒店、義大世界購物廣場、義守大學停車場之車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第三停車場之車輛僅可從186甲線往大社方向駛離；停放於戶外第一及第二停車場之車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離。
為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。12月31日晚間6時起將在「仁武高中校內」及「民營榮晟停車場」提供免費停車，並於水管路上的「全聯仁武水管店」前設置免費接駁點，晚間11時前提供免費接駁專車前往義大世界。
義大世界表示，跨年散場時，民眾除了可於義守大學旁的戶外第一停車場搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，亦可搭乘義大客運加開的高鐵左營線至高鐵左營站，再轉乘捷運返家，提供多元的交通服務。歡迎民眾善加利用。