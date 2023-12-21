決戰高抗藥菌時代！兩大醫學會籲備齊抗生素新藥

義大世界跨年實施3階段交管　晚間6時啟動免費接駁專車

▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」將於2024年1月1日凌晨0點登場，義大世界周邊道路將實施3階段交通管制。（圖／義大世界提供）
▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」將於2024年1月1日凌晨0點登場，義大世界周邊道路將實施3階段交通管制。（圖／義大世界提供）

記者郭凱杰／高雄報導

「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」將於2024年1月1日凌晨0點登場，今年跨年適逢連續假期，義大世界周邊道路將實施3階段交通管制，並提供免費接駁服務，以及散場加開義大客運前往高鐵左營站。另外，自駕的民眾要注意，今年義大二路臨學府路口有「仁武區義大二路道路改善工程」，施工路段約190公尺，敬請減速慢行，依交通指揮動線離場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
`

▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」停車站規畫圖。（圖／義大世界提供）
▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」停車站規畫圖。（圖／義大世界提供）
「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」不僅有全台最長最盛大的跨年煙火秀，999秒打造浪漫魔幻韶光夜，採用最新技術、主題式設計，搭配超遼闊燈光展演，呈現超過百米大面寬的「巨型飛字煙火」、還有獨家「展翅煙火」、震撼「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，與您一同歡樂迎接2024年。

▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」進場交通資訊。（圖／義大世界提供）
▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」進場交通資訊。（圖／義大世界提供）
義大世界表示，「跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路3階段的進散場交通管制，請自駕前來的民眾敬請留意。」第一階段進場共有7個管制點，包括水管路／義大二路口、澄觀路／水管路口周圍等，當義大世界停車場屆滿時，將管制自小客車進場，預計12月31晚間8點啟動管制，但仍會視義大世界園區內停車狀況而彈性調整；第二階段為散場管制，2024年1月1日凌晨00：00~凌晨1：20，僅開放接駁車和機車離場；第三階段預計為凌晨1：20之後，開放汽車離場。

▲2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」交通接駁資訊。（圖／義大世界提供）
▲2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」交通接駁資訊。（圖／義大世界提供）
此外，車輛離場也有指定動線，停放於義大皇家酒店、義大世界購物廣場、義守大學停車場之車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第三停車場之車輛僅可從186甲線往大社方向駛離；停放於戶外第一及第二停車場之車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離。

▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」散場管制資訊。（圖／義大世界提供）
▲「2024紫耀義大 義享歡樂 跨年煙火秀」散場管制資訊。（圖／義大世界提供）
為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。12月31日晚間6時起將在「仁武高中校內」及「民營榮晟停車場」提供免費停車，並於水管路上的「全聯仁武水管店」前設置免費接駁點，晚間11時前提供免費接駁專車前往義大世界。

義大世界表示，跨年散場時，民眾除了可於義守大學旁的戶外第一停車場搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，亦可搭乘義大客運加開的高鐵左營線至高鐵左營站，再轉乘捷運返家，提供多元的交通服務。歡迎民眾善加利用。

「我從台北來！」沒拿到半毛錢就被逮　車手遇警跪地泛淚

2024高雄元旦升旗將發放5000張特製版「一卡通」

三民選區議員大合體支持李昆澤　拜託總統、立委支持2號

提昇膽囊切除手術安全性！博田獲SNQ國家品質標章認證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞