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冬至「6種開運法」一次看！楊登嵙曝禁忌事項　4生肖要注意身體

▲明（22）日11點28分將迎來一年一度的冬至節氣，冬至俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。陽氣漸始。（圖／取自Unsplash）
▲明（22）日11點28分將迎來一年一度的冬至節氣，冬至俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。陽氣漸始。（圖／取自Unsplash）

記者潘毅/綜合報導

明（22）日11點28分將迎來一年一度的冬至節氣，冬至俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，因為這天太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長。過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。陽氣漸始。對此，命理師楊登嵙也特別提醒，冬至到來之後各種養生與禁忌事項。

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楊登嵙老師提醒，2023年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、牛、馬、羊，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。

▲衣服穿暖了！台灣本島今年入冬後首度拉響低溫警報，包含雙北在內18縣市週末最低溫只剩6度。（圖／記者葉政勳攝）
▲冬至到來，氣溫同時也驟降，楊登嵙老師提醒生肖是屬鼠、牛、馬、羊這半個月要特別注意健康狀況。（圖／記者葉政勳攝）
📍「冬至」食衣住行育樂開運養生與禁忌
     
一、食的開運大法：
1. 冬至是一年中白晝最短、夜晚最長的一天，中醫認為此時陰氣盛極而衰，陽氣漸長，是養身重要的轉變點，只要冬至調養正確，未來一年皆可收其效。以肉類加上滋補中藥材，烹煮成麻油雞、燒酒雞、羊肉爐、薑母鴨等，除了祛寒，也補元氣。但須注意自己的體質適不適合，也忌補過頭，對不敢吃羊肉、或吃素的人來說，可以改喝由茯苓、蓮子、山藥、芡實（或薏仁）煮成的四神湯，進補的效果溫和不燥熱，適合所有人食用。
2. 冬天有兩個大日子必須吃羊肉，一個是立冬、另一個就是冬至，只要在冬至補對，對未來一整年身體調養都有幫助。而羊肉是溫熱的補品，還含有豐富脂肪、蛋白質、鈣、鐵等營養，有祛寒保暖、促進血液循環的功效。

二、衣的開運大法
1.上了年紀的人，一般都有肌肉萎縮及動作乏力的現象，因此，選擇寬大鬆軟、穿脫方便的冬裝也很重要。有關節炎、風濕病患者，可在貼近肩胛、膝蓋等關節部位用棉層或皮毛加厚。患有氣管炎、哮喘、胃潰瘍的人，最好再增加一件厚背心，有利於保護心、胃和肺部，不致受寒。
2.冬季，人在睡眠期間因肌體抵抗力和對寒冷環境的適應能力降低，很容易患感冒及引起中風等症狀，穿睡衣應以無拘無束、寬柔自如為宜。因為睡衣直接與皮膚接觸，因此不宜穿化纖製品，其面料以自然織物為佳，如透氣吸潮性能良好的棉布、針織布，柔軟的絲質料子。
3.冠心病容易發生於秋冬之交和冬季，提醒高危險群和患者注意自身保暖與疾病控制，容易有感冒等呼吸道疾病，注意保暖，如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套、襪子。

三、住的開運大法：

天氣溫低寒，很多人喜歡緊閉門窗，應注意門窗應保持通風，如果因天氣寒冷而緊閉門窗，反而會因空氣不流通，造成生病。房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。

四、行的開運大法：
傳說這天會有天狗到人間尋找化身，如果撞上祂可能會被抓走，但以科學角度來看，是因為這天夜長天冷，不建議在外遊玩逗留，早點回家休息才有利於養生。

五、育的開運大法：
冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。適當的戶外活動，能促進身體血液循環，提高機體抗病免疫力。

六、樂的開運大法：
華人重視家族團圓，所以冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表圓滿的意思，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，因此若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。此外，也據說如果計算碗裡的湯圓數，未婚的人那碗總會是奇數，而已婚的人則會是偶數，這占卜是吃湯圓時一面進行的餘興小遊戲。

▲新竹武昌街上的老店「榮記客家湯圓」，招牌的客家湯圓遵循傳統作法，小湯圓加上炒香的肉絲、香菇、韭菜、蝦米等配料。（圖／翻攝新竹市觀光旅遊網）
▲楊登嵙老師提到，冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表圓滿的意思，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，奇數則要低調保守。（示意圖／翻攝新竹市觀光旅遊網）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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