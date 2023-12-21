40%畢業生不會寫履歷！人力銀行推動Giver服務 用生命經驗助他人
讀完大學四年對未來仍迷惘，不知道如何寫出一份好履歷？無論你是高中職生、大學生新鮮人，或是上班族想要轉換跑道、中高齡二度就業等，104 人力銀行在2016年發起「Be A Giver」服務，7年來已有超過7100 位Giver、逾300家企業，透過履歷健診及職涯諮詢，總計幫助超過28萬人次。
實習記者曾郁淇／綜合報導
104人力銀行行銷長張寶玲表示，許多Giver的個人服務次數早已超過千次，他們正用自己的生命經驗去幫助他人。一位遠在美國矽谷的Giver，最初自己也深陷職涯困局，但她無私分享在美國付費學到的職涯招數，一邊當志工，一邊找工作，彼此教學相長，目前已是美國矽谷Meta的營運專案經理。
張寶玲指出，「Be A Giver」起心動念於社會新鮮人對職涯迷惘，39%新鮮人不了解自己興趣和適合職務，40%不會寫履歷，29%因為無工作經驗而不符合職務所需，企業端也感受到新鮮人面試時缺乏自信，或是常常收到NG履歷表。104人力銀行表示，發展Giver服務至今，讓77%的参與者提高求職自信心，75%覺得履歷技巧進步了，67%降低心理壓力，59%對職涯規劃方向感到明確。
104人力銀行以2022年Giver整體服務次數加權換算，在2023年捐款58萬元建置太陽能板，預估使用期限20年的發電總效益可達87萬元，期間可產出20萬度太陽能發電收益，透過社會創新公益模式放大Giver 善心，期望號召更多Giver 加入，擴大這場以幫助為實的社會運動。