豬主人吃宵夜 豬「弟弟」落單險成野狗群宵夜

台中市北屯區南興公園於(18)日凌晨有一頭麝香豬被綁在樹幹上，引來約5、6隻野狗群的狂吠圍攻，目擊的民眾擔心該頭豬恐淪為狗群的獵物，趕緊打電話報警，員警與動保單位人員在現場等了約40分鍾，陳姓飼主才姍姍來遲。原來陳姓飼主原本牽著麝香豬「弟弟」來公園散歩，一時覺得肚子餓，就將「弟弟」綁在樹幹上，自己到附近的美式速食時店吃宵夜，沒想到落單的「弟弟」卻差點成為狗群的宵夜。
記者鄧力軍/台中報導
第五分局警員黃文定、吳年杰、趙伯修、吳恩榮接獲民眾報案後即刻前往查看。在現場，發現一頭百餘斤的豬被牽繩綁在樹旁，顯然是被飼養的寵物麝香豬豬。然而，究竟是被遺棄或是遺忘，尚無法確定。為防止豬受到寒冷的氣溫威脅，以及避免成為流浪狗的獵物，員警立即聯絡臺中市動物保護單位前來協助，同時在現場看顧。
在經過40分鐘的等待後，一名男子慢悠悠地騎車停在公園旁，自稱是該豬的主人。經過警方詢問後，陳男(76年次)表示是帶著飼養的豬「弟弟」來公園散步，卻因肚子餓前往美式速食店用餐而將豬綁在樹旁，這一綁就快就一小時，差點讓「弟弟」成為流浪狗的宵夜。警方查證後，向管理機關通報了飼主陳男的身份，寵物豬也乖乖站上機車踏板跟著主人回家。第五分局分局長陳松寅也提醒民眾，根據動物保護法，飼主應對其管領之動物提供妥善之照顧，避免避免其遭受騷擾、虐待或傷害，如有違反皆可依相關規定處新臺幣二十萬元以上，二百萬元以下罰金，不可不慎。