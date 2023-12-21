中國認定台灣構成貿易壁壘　陳建仁：實屬經濟脅迫

中國商務部於日前發布「2023年第54號商務部關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論的公告」，認定台灣貿易限制措施構成「貿易壁壘」，對此行政院長陳建仁今（21）日表示，中國調查過程不僅缺乏公開透明，結論也扭曲事實，台灣已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下雙方可隨時協商，惟中方仍恣意而為，又在調查報告時間上有刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。
記者陳威叡／台北報導
對於中國日前宣布台灣構成貿易壁壘，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮於今日於行政院會指出，該份調查報告有四大不合理之處，認為中國作為屬國際間認定經濟脅迫，呼籲中方停止片面政治操弄，雙方應依WTO機制，隨時啟動協商解決。
陳建仁也裁示表示，中國在貿易壁壘調查過程中，不僅缺乏公開透明，其結論扭曲事實，片面斷定台灣違反WTO及ECFA等規範。台灣已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下雙方可隨時協商，惟中方仍恣意而為，又中方在調查報告時間上有刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。
陳建仁說，後續可能發生風險及損害，台灣均已做好完善管理及控制。請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場，並呼籲業者及民眾勿聽信不實傳言。最後也呼籲中國，雙方同屬同屬WTO會員國，若有相關貿易問題，可以直接依WTO機制與相關規範處理。只要中國有誠意，台灣與中國隨時可依WTO機制啟動協商。