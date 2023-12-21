迎龍年！橘色「龍蝦鍋搭和牛外帶」6人份15000元　王品和牛鍋賣光

我是廣告 請繼續往下閱讀
最高檔屬門市限定6人份的「尊爵海陸組」售價22,000元，以象徵鴻運當頭與八方招財的北海道帝王蟹，配上頂級日本A5黑毛和牛、南非活鮑魚等頂級海陸食材，打造2024奢華年菜之最。每隻重量重達4斤的進口空運帝王蟹，以當日活體現宰、拆解處理，保留完整蟹體與醇厚蟹膏，新春圍爐也能輕鬆享受帝王蟹的極品風味。
另外適合小家庭4-5人共享的「特饌海陸組」售價8,180元，選用紐西蘭不老鮭、日本干貝、松葉蟹鉗、烏參等鮮美海味，搭配橘色經典熱銷的美國Prime牛小排、美國Prime沙朗與等多款食材。今年無論訂購哪一組年菜，皆可品嚐到特別嚴選的台灣精品豬代表-究好豬的頂級梅花肉，其豬隻使用50種營養成分量身調配專屬飼料，從飼養、包裝與冷練嚴格控管。年菜套組預購日期自即日起至2024年2月6日止，開放2月5日-2月9日每日12:30-17:00，於橘色涮涮屋一館、A9館、台中新光館、Extension 1 by橘色門市外帶自取。
除了門市限定年菜組合，透過急速冷凍與真空包裝技術，橘色餐飲集團另祭出「橘祥如意宅配組」冷凍年菜組合。從肉品、時令海鮮、蔬食、甜點與醬料一應俱全，提供全台低溫宅配服務。新春團圓，在家亦能同享還原度100%的橘色火鍋。「橘祥如意宅配組」依照口味喜好取向，提供奢華和牛組與頂級豚雞組兩種選擇，和牛組以入口即化的日本A5黑毛和牛，以及油花分布均勻、口感鮮甜的美國Prime牛小排與究好豬台灣梅花肉為主軸；豚雞組則挑選口感細緻的黑羽烏骨雞，搭配脆口加拿大松阪豬與究好豬梅花肉。
另首次將紐西蘭和牛級鮭魚「不老鮭」加入宅配組，不老鮭特色為數量稀有、久煮不老、入口即化，更有魚躍龍門的美意！結合日本干貝與日本松葉蟹鉗等進口食材，以及在地澎湖急凍明蝦與富含膠原蛋白的頂級黑玉烏參等。
王品集團的冷凍年菜今年也大手筆添入龍蝦、龍虎斑、牛小排，上市不到1個月，中西合璧套組已全數售光，中式、西式2大套組也熱銷近7成，四大鍋物套組口碑熱烈，其中「世界三大和牛鍋饗宴」已售完，正緊急追加生產。即日起至12月31日「王品嚴選」推出划算派對大餐，包含「龍蝦海鮮番茄湯」、「青花驕麻辣鍋套組」、「頂級桃木燻鴨胸」與「蜂蜜軟歐圓麵包」等自選4道美食，優惠價1,999元，最高享54折。