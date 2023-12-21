寒流急凍！樹林高中禁止學生外穿保暖衣物　學生遭罰2000下開合跳

陸中止ECFA關稅減讓　陸委會：中共如一再企圖介選終將自食惡果

▲陸委會批中共介選終將自食惡果。（圖／資料照片）
▲陸委會批中共介選終將自食惡果。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

針對中共當局在日前擅行公布所謂「關於就臺灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查最終結論」報告，大陸委員會表示，中共自4月以來採取一連串的舉措，不僅嚴重違反國際正常貿易的處理程序與慣例，在所謂調查過程與公布的結果中，充滿不合理的說詞，扭曲兩岸互動的事實，陸委會警告中共當局立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共貿易壁壘調查的過程中，申請書、評論意見及非機密數據均未公開，且刻意跳過我方政府，陸方不僅不符合WTO規範，亦不符合ECFA機制；陸方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上，只是我方海關進口稅則分類的調整，實際禁止進口的貨品並沒有更動；此外，WTO及ECFA都已有爭端解決規定，中共當局卻避開WTO及ECFA的調處機制，完全不符合現行的規範。

陸委會鄭重指出，事實上，過去幾年來，中共早已藉口各種理由，突然中斷臺灣特定縣市盛產的農漁產品進口中國大陸，導致多數的農漁產品已無法出口中國大陸，造成臺灣農漁民及貿易商的嚴重損失，中共這種舉措，與正常貿易往來完全無關。而中共經常利用先進口，再突然停止輸入農漁產品，作為向相關國家經濟施壓手段，已在國際間被視為常態性的挑釁行為。

明年1月13日我國將舉行總統及立法委員選舉，針對中共當局一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會再度對中共當局提出嚴厲譴責，也奉勸中共當局早日覺醒，不要再耗費徒勞無效的手段，也不要再進一步傷害兩岸關係，這些都是損人不利己的作為。

陸委會指出，介選是中共短期的政治目標，而其對臺經濟脅迫的作為，不會因選舉而結束，而會持續長期操作。促融、促統，乃至弱化臺灣經濟、鎖進中國大陸，發展紅色供應鏈，才是其長期的政治圖謀。陸委會呼籲國人，我們的自由民主制度經歷全體人民數十年的努力辛苦建立，我仍必須全力捍衛，阻絕中共對我民主自由體制的破壞。針對中共對我方的經濟脅迫作為，陸委會也提醒國人，這些脅迫行為是具政治勒索的目的，因此，選前選後中共都會隨時操弄，國人應時刻警惕。

陸委會也要呼籲中共當局，兩岸貿易相關問題應該回到既有爭端解決機制來處理，雙方本於WTO基本原則進行溝通協商，不涉及任何政治前提，也不拘形式。期待雙方相向而行，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。

中停止ECFA部分產品關稅減讓　侯友宜：嚴重傷害人民情感

民進黨抹紅是低估人民智慧！侯友宜：我走對台最有利的中間路線

侯友宜發布兩岸政策　在完善監督機制下重啟兩岸交流

賴清德要捐違建　侯友宜質疑：政府拿納稅人錢維護違章建築？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞