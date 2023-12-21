陸中止ECFA關稅減讓　陸委會：中共如一再企圖介選終將自食惡果

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陸委會鄭重指出，事實上，過去幾年來，中共早已藉口各種理由，突然中斷臺灣特定縣市盛產的農漁產品進口中國大陸，導致多數的農漁產品已無法出口中國大陸，造成臺灣農漁民及貿易商的嚴重損失，中共這種舉措，與正常貿易往來完全無關。而中共經常利用先進口，再突然停止輸入農漁產品，作為向相關國家經濟施壓手段，已在國際間被視為常態性的挑釁行為。
明年1月13日我國將舉行總統及立法委員選舉，針對中共當局一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會再度對中共當局提出嚴厲譴責，也奉勸中共當局早日覺醒，不要再耗費徒勞無效的手段，也不要再進一步傷害兩岸關係，這些都是損人不利己的作為。
陸委會指出，介選是中共短期的政治目標，而其對臺經濟脅迫的作為，不會因選舉而結束，而會持續長期操作。促融、促統，乃至弱化臺灣經濟、鎖進中國大陸，發展紅色供應鏈，才是其長期的政治圖謀。陸委會呼籲國人，我們的自由民主制度經歷全體人民數十年的努力辛苦建立，我仍必須全力捍衛，阻絕中共對我民主自由體制的破壞。針對中共對我方的經濟脅迫作為，陸委會也提醒國人，這些脅迫行為是具政治勒索的目的，因此，選前選後中共都會隨時操弄，國人應時刻警惕。
陸委會也要呼籲中共當局，兩岸貿易相關問題應該回到既有爭端解決機制來處理，雙方本於WTO基本原則進行溝通協商，不涉及任何政治前提，也不拘形式。期待雙方相向而行，以共同維護兩岸整體經貿交流的良好氛圍。