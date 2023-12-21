中國終止ECFA部分關稅減讓！下波換農產？陳駿季：損失可控

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依據相關附件內容，遭中止產品關稅減讓的項目包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。
陳駿季表示，今天公布的ECFA相關暫停品項中，雖沒有農業品項，但依據ECFA關稅減讓內容，包括18項產品、8類作物（13個品種），包括檸檬、柳丁、香蕉、紅龍果、哈密瓜、金針，以及6種茶葉（紅茶、綠茶、烏龍茶等不同重量），另有5種魚類，冷凍秋刀魚、活石班、甲魚、烏魚、虱目魚等。
不過，陳駿季說，中國在110年起開始片面禁止我方農產品輸出至該國，並有輸中食品註冊措施、部分限制了台灣的輸出，據今（2023）年1月到11月底的調查，ECFA相關農業輸出品項計2879萬美金、關稅417萬，若中國終止ECFA，目前只有少量茶葉、甲魚、蛋、香蕉等在輸出，金額不大，關稅損失可控。
陳駿季也表示，農業部已針對中國可能採取的各項措施進行模擬，並每3個月會進行一次回顧與調整，也持續積極的拓展國外高端市場，目前在美國、紐西蘭、澳洲已經看到成果，但其他詳細的可能因應作為不便公布，但農業部的任務是確保農民不會因為任何貿易報復措施而遭逢價格降低或損失。
此外，陳駿季強調，台灣、中國加入世界貿易組織（WTO）僅間隔1個月，若中方認為我方有任何違反義務的情況，WTO也有相關協商架構，但至今中國沒有與我方針對任何農產品進行過協商，且中國提出的貿易壁壘報告中，都沒有實質、立即影響，而是用潛在影響來論述、透過問卷詢問內部業者「若禁止有沒有影響」，缺乏相對客觀數據。
陳駿季也提到，中國指稱台灣增加禁止從中國輸入的品項，從830項改為1066項等，實為不確實訊息，前述品項數目改變，僅是因為稅則號列更改所致，實際數量並無更動，且相關禁止品項都有其限制原因，如檢疫條件、關稅配額問題等，也不能說1066項就是全部禁止，但農業部也願意在架構下進行協商。
因此，陳駿季強調，對於中國所公佈的貿易壁壘調查評估，我方認為這是一項不公開也不透明的調查，從方法、內容到結論都是不能接受的，但農業部也樂意與中國在WTO架構下進行協商，而國與國貿易可以通過不同機制處理，不過農業部門一定維護農民。