2023日韓10件事！舒華1段話台灣記者哭了　宋仲基相信愛情娶家教

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宋仲基最讓人印象深刻的戀情，莫過於2016年跟宋慧喬拍韓劇《太陽的後裔》結緣結婚，但2人婚姻僅維持1年8個月告吹；宋仲基空窗了3年，他在拍攝《黑道律師文森佐》時，經友人介紹英文家教，而認識英國籍女星凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），2人長期相處產生好感交往，並於2023年1月「奉子成婚」，兒子已於2023年6月出生，一家三口幸福美滿。
2.李昇基分手潤娥空窗6年多 遇見李多寅相戀3年晉升夫妻
李昇基2015年跟「少女時代」潤娥分手後，再也沒有緋聞纏身；直到2021年才被爆出跟李多寅祕戀1年多，當時女方已見過男方家長，但李多寅因為家事醜聞，使得2人戀情不被外界看好，甚至傳出分手謠言，他們始終沒有出面回應是否還在一起；2023年2月，李昇基直接宣布婚訊，並於4月舉辦婚宴，完成終生大事。
3.木村拓哉被爆烏龍離婚 工藤靜香笑破肚皮：隨便記者怎麼寫
木村拓哉跟工藤靜香2000年的結婚喜訊，令當年許多少男少女心碎失戀，婚後他們育有2個顏值絕頂的女兒木村心美、木村光希，一家四口的互動至今仍是外界關注的焦點。今年3月，木村拓哉被八卦週刊《Friday》報導離婚，礙於工作只好「延後官宣」，新聞更指木村拓哉因為老婆跟YOSHIKI關係太好動怒，記者就堵到工藤靜香問真相，卻得到她的大笑反應，工藤靜香更曖昧說：「大家都寫自己想寫的東西，就請您自由的寫吧。我想這也不是什麼需要您特地過來詢問的話題，我也無法回應任何事情，不好意思讓您白跑一趟。」不承認也未否認，但木村一家關係至今依然好好的，證實離婚消息烏龍一場。
4.25歲文彬家中身亡 妹妹、ASTRO震驚崩潰
總是笑臉迎人的ASTRO成員文彬，在毫無徵兆下於4月選擇離開人間，在家中身亡的消息至今讓人無法相信，他的死因眾說紛紜，粉絲猜測過勞死的機率大，但至今沒有答案。文彬過世後，ASTRO成員JINJIN、產賀和文彬的妹妹文秀雅陸續趕到靈堂守靈，前成員ROCKY也到場悼念；去年5月入伍、在軍樂隊服役的MJ也向部隊請假，趕往靈堂與成員團聚。在美國有行程的車銀優原定4月24日回國，接到文彬死訊後立刻取消工作搭機返韓，送好友最後一程。
5.葉舒華赴韓打拚5年衣錦還鄉 圓夢帶(G)I-DLE回家開演唱會
南韓女團(G)I-DLE由韓國、中國、台灣、泰國4個國籍的5位成員薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華組成，團體起初在韓國成績不起色，雖然推出《LATATA》、《Oh my god》、《TOMBOY》、《Nxde》等歌曲，名氣始終平平，直到發表《Queencard》，該曲成了大街小巷模仿的歌曲，(G)I-DLE名氣大大三級跳，台灣甚至流行起「阿嬤饋咖」諧音。
直到今年7月，(G)I-DLE終於宣布要在台灣舉辦演唱會，這也是舒華出道後首次在家鄉開唱，舒華當時緊張到發抖，表示：「我要跟家人說，今天是你們來的我的第一個演唱會，我應該沒有讓你們失望吧？因為，我覺得這很重要，這是我回家的第一個演唱會，真的很緊張，恩...謝謝你們一直支持我！謝謝你們常鼓勵我，不要挫折、不要氣餒，我以後會更繼續努力，成為你們所有人的驕傲。」雖然當時韓方工作人員對台灣媒體「十分不友善」，但舒華說到哽咽的溫馨畫面，仍感動到不少在場的台灣記者差點落淚。
6.AV傳奇少一位！三上悠亞穿起衣服不再拍成人片
日本暗黑天后三上悠亞決定結束8年的AV女優生涯，於2023年8月16日退出成人產業，大家都好奇她不脫衣服後，會朝哪個方向發展？事實上，三上悠亞AV出道前曾是女偶像，她在2009年3月加入SKE48，以藝名「鬼頭桃菜」出道，卻因為2013年跟跟前傑尼斯偶像手越祐也傳緋聞，惹到傑尼斯慘被業界當成「問題兒童」遭到退團。三上悠亞為了持續待在演藝圈，決定「搞一波大事」當AV女優吸引大家注意，她曾說：「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，就需要大新聞，要讓大家驚豔，但我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行。」在拍了無數支謎片後，三上悠亞決定在30歲生日當天轉換跑道，退出成人產業，她目前除了專心當網紅、經營服飾與化妝品副業，也曾來台擔任開球嘉賓，事業相當多元。
7.「傑尼斯」改名 日本偶像帝國正式走入歷史
日本「傑尼斯事務所」曾推出、捧紅不少藝人，包含：木村拓哉、關西傑尼斯8、SMAP、嵐、KAT-TUN、山下智久等，雖然有的解散有的離開，但他們的成功，擔任幕後推手的傑尼斯功不可沒，也因此「傑尼斯」有著日本偶像帝國封號。可惜好景不長，「傑尼斯」創辦人強尼喜多川生前曾性侵許多旗下練習生與藝人等過往陸續遭到證實，公司形象破滅，遭到無數人、品牌、電視台抵制，10月時「傑尼斯」決定改名SMILE-UP.並陸續賠償被害者，待補償事項結束後，SMILE-UP.就會關閉，「傑尼斯」正式跟大家說再見。SMILE-UP.原高層也開設新公司星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT），預定承接前事務所的藝人經紀事務。
8.李善均好爸爸、好丈夫形象「都是假的」 外遇、吸毒樣樣來
南韓一線演員李善均出演過無數好作品，包含：《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》、《寄生上流》、《眠》等，演技備受肯定。他同時也是眾所周知的好爸爸、好丈夫，時常放閃實力派演員太太田慧振，是大家公認的模範銀色夫妻。豈料，10月時李善均傳出吸毒，更扯出外遇案外案，跟小三呼麻被列入調查，形象、事業毀於一旦。據悉，田慧振早知道老公「壞掉」，悄悄賠本變賣房產籌錢，把2個兒子送出國讀書，以免寶貝們受到波及。
9.《Running Man》13年5人下車！最晚加入的全昭旻也說再見了
南韓長壽綜藝《Running Man》2010年播出至今依然受到海內外觀眾喜愛，節目起初以撕藝人名牌聞名，紅到連中國都效仿製作《奔跑吧兄弟》。《Running Man》原本主持群有Lizzy、宋仲基、Gary、李光洙、劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝 、梁世燦、全昭旻，但13年來班底陸續畢業，Lizzy、宋仲基、Gary、李光洙相繼離開後，全昭旻也於10月宣布退出，令觀眾相當不捨；就連池錫辰近期也因為身體微恙告假，何時回歸未明，最愛的主持人一一不在了，讓很多網友漸漸失去看節目的動力。
10.韓流天團BIGBANG名存實亡 成員吸毒、當仲介賣淫
「YG娛樂」曾於2006年推出由G-Dragon（GD）、太陽、T.O.P、大聲、勝利組成的天團BIGBANG，他們發行過無數膾炙人口的作品，包含《一天一天》、《謊言》、《紅霞》、《FANTASTIC BABY》等；直到2017年T.O.P入伍、傳出吸毒，最終離開「YG娛樂」；勝利也因Burning Sun事件扯出賣毒、當仲介賣淫等醜聞，最後退團以示負責，導致團體已有6年多未合體亮相；太陽最終於2022年離開「YG娛樂」選擇簽給子公司「THEBLACKLABEL」，大聲2022年12月也決定不續約，GD亦在今年12月底確認離開「YG娛樂」，BIGBANG名存實亡，令許多VIP（粉絲名）不捨與惋惜。
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