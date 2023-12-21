柯文哲農地當停車場！挖水泥可回歸農用？陳駿季：土壤品質衰弱了
民眾黨總統候選人柯文哲近期遭爆出家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場，雖柯文哲稱會盡速刨除水泥、讓土地回歸農地使用，但農業部代理部長陳駿季說，即使刨除水泥，土壤品質還是衰弱了，需要更多資源投入才能恢復生產力，且若有違反農地農用規範，將由縣市政府處置。
記者林志怡／台北報導
近期各黨總統候選人紛紛捲入地產相關爭議，其中民進黨總統候選人賴清德在萬里老家的違建風波持續延燒、國民黨總統參選人侯友宜被爆坐擁超過100間套房，出租給學生的租金年收入2千萬元，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。
陳駿季表示，農業部對於農地管理，最重要是為了維持糧食安全，要守護74到81萬公頃的土地，且不只是量的問題，更要守護農地品質，兩者等同重要，而柯文哲所擁有的土地，若違反農地農用將有相關條例，如區域計畫等進行處理，而這類處置是由縣市政府主導。
此外，陳駿季強調，不是說土地鋪了水泥、違反了規定再挖起來就能恢復種植作物，因為土壤是會呼吸的，用水泥鋪上去後，會影響土地品質，同樣是1公頃的土地，曾經被不當利用後，即使再恢復，土壤本身的品質還是衰弱了，想恢復重新種植得花費更多的金錢與資源投入來恢復生產力。