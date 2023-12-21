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中華職棒／勝騎士可望回歸！統一獅達成共識　斗山熊續約威達爾

▲統一獅洋投勝騎士是統一獅上半季奪冠重要功臣，即將回歸中職。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲統一獅洋投勝騎士是統一獅上半季奪冠重要功臣，即將回歸中職。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

委內瑞拉洋投勝騎士（Mario Sanchez）在今年中職上半季大殺四方，不但單季8勝，還有1.44的防禦率，是獅隊今年上半季奪冠重要功臣，今天統一獅隊領隊蘇泰安證實，已經跟勝騎士達成共識，雙方接近簽約，此外韓國職棒斗山熊隊也簽下前樂天桃猿洋投威達爾（Brandon Waddell）。

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獅隊上半季奪冠功臣，除了勝騎士之外，獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）因傷脫離，明年確定會回歸，布雷克（Brock Dykxhoorn）洽談過程順利，若無意外，應該也可以順利回到中職。

勝騎士在中華職棒出賽10場，9場先發，戰績8勝1敗1次中繼成功，防禦率1.44，他幫助獅隊封王後，後來被韓國職棒起亞虎隊買斷合約。

但他在韓職表現平平，出賽12場，11場先發，戰績4勝4敗，防禦率5.94，季後沒有獲得續約。

威達爾今年先在樂天效力，出賽12場，5勝5敗，並且在季中轉戰韓職斗山熊隊，他在韓職也表現出色，出賽18場，共投104.2局，戰績11勝3敗，防禦率2.49，他跟前阪神洋投Raul Alcantara都是球隊重要基石，也是斗山熊隊先發輪值大將。

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