2023冬至搭龍年走大運！「旺運化煞」靠一招：連20年好運擋不住

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步驟1：製作「元辰紙」
製作「元辰紙」用紅紙黑字寫上，名字、農曆出生年月日時、居住地址。祈願內容寫「元辰光彩，身體康泰，家宅平安，福基永固，學業進步，事業興旺，財庫飽滿，福慧雙全，乾坤元亨利貞! 」
步驟2－淨化空間，轉換「磁場」搶氣
在家內四個角落及客廳焚香，燈火全開，轉換陽宅磁場；晚間取用三寶（抹草、芙蓉、艾草），煎湯沐浴洗淨全身，搶來風水九運煥然一新之氣。
步驟3－吉時點燈轉運
今年「冬至」日吉時（亦即112/12/22 11:28交節氣），善用112/12/22子時（00-01），寅時（03-05），卯時（5-7），辰時（7-9），巳時（09-11），午時（11-13），酉時（17-19），戌時（19-21），亥時（21-23）。
以上吉時在家焚上一爐好香，準備一杯清水，在客廳或書房為自己點上一盞光明燈（鳳梨蠟燭明火燈能量最強，無法點燈者可改用檯燈），照亮「元辰紙」。
步驟4－念誦經典，消除負能量
在「元辰燈」前，念誦「心經」、「北斗七星延生本命咒」、「佛典」、「易經」均可，若為西方宗教信仰者可念誦「聖經」亦可，根據個人需求念誦多遍。
步驟5－捨得給與
「冬至」日佈施做好運，讓九運一開始就積累陰德，轉運效果尤佳！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。