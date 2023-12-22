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2023冬至搭龍年走大運！「旺運化煞」靠一招：連20年好運擋不住

▲2023年冬至是難得一見的轉運好時機，由於2024龍年將轉為「九運卦」是長達20年的大運起點，而「冬至」正好是陰陽轉化的關鍵節氣。（示意圖／取自Photo AC）
▲2023年冬至是難得一見的轉運好時機，由於2024龍年將轉為「九運卦」是長達20年的大運起點，而「冬至」正好是陰陽轉化的關鍵節氣。（示意圖／取自Photo AC）

家庭消費中心/綜合報導

今（22）日迎接節氣冬至，命理專欄《旺好運》谷帥臻老師指出，2024龍年將轉為「九運卦」是長達20年的大運起點，而「冬至」正好是陰陽轉化的關鍵節氣，也是玄學裡磁場轉換的重要節日，把握這一天透過陰陽天地磁場的轉換，幫自己及家人消除負能量造命開運，就可以迎在起跑點上，連旺20年好運不停。

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命理專家谷帥臻表示，2024甲辰年開始，開啟長達20年的大運好時機，而所謂冬至大如年，自今（22）日11點28分一到「冬至」節氣開始，氣場亦即進入2024年，一定要把握冬至這一天，幫自己及家人旺運化煞，就能贏在起跑點上好運、平安二十年。

步驟1：製作「元辰紙」

製作「元辰紙」用紅紙黑字寫上，名字、農曆出生年月日時、居住地址。祈願內容寫「元辰光彩，身體康泰，家宅平安，福基永固，學業進步，事業興旺，財庫飽滿，福慧雙全，乾坤元亨利貞! 」

可製作個人祈願「元辰紙」。 （圖／截取自《旺好運》）
▲製作個人祈願「元辰紙」範例。 （圖／截取自《旺好運》）
步驟2－淨化空間，轉換「磁場」搶氣

在家內四個角落及客廳焚香，燈火全開，轉換陽宅磁場；晚間取用三寶（抹草、芙蓉、艾草），煎湯沐浴洗淨全身，搶來風水九運煥然一新之氣。

步驟3－吉時點燈轉運

今年「冬至」日吉時（亦即112/12/22 11:28交節氣），善用112/12/22子時（00-01），寅時（03-05），卯時（5-7），辰時（7-9），巳時（09-11），午時（11-13），酉時（17-19），戌時（19-21），亥時（21-23）。

以上吉時在家焚上一爐好香，準備一杯清水，在客廳或書房為自己點上一盞光明燈（鳳梨蠟燭明火燈能量最強，無法點燈者可改用檯燈），照亮「元辰紙」。

步驟4－念誦經典，消除負能量

在「元辰燈」前，念誦「心經」、「北斗七星延生本命咒」、「佛典」、「易經」均可，若為西方宗教信仰者可念誦「聖經」亦可，根據個人需求念誦多遍。

步驟5－捨得給與

「冬至」日佈施做好運，讓九運一開始就積累陰德，轉運效果尤佳！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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