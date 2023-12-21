11月手機銷量Top10 iPhone 15刷一排　三星萬元機太狂卡位第三

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雙11、黑五買氣似乎不夠好，根據市調機構公布最新全台實體通路手機銷售數據顯示，11月手機市場整體銷售量約44.6萬部，不僅沒有比上月還高，甚至還短少8萬多部。傑昇通信分析，原先預期各大手機品牌的銷售量及銷售額會因大檔促銷而有明顯的上升，然而，年末購物消費類型多元，連帶影響消費者在購物方式上更加分散，使得手機銷售的集中度降低，也是台灣整體智慧手機市場下滑的主要原因。
進一步看本月台灣智慧手機銷售榜單機表現，前10名中，蘋果拿下8席成為最大贏家，iPhone 15 Pro Max（256GB）冠軍、iPhone 15 Pro（256GB）為亞軍。雖說手機市場的整體表現略顯下滑，但iPhone 15系列的買氣依舊，進入穩定長賣的趨勢；有趣的是，前代熱銷機王iPhone 14（128GB），本月尚在第11名的位置，顯見在新款iPhone與舊款價格差距越大的情況下，果粉寧願選擇較為便宜的iPhone 14入手。
另一方面，安卓系列進到前10名，只有兩款，一款為Galaxy A54（8GB/256GB）售價僅萬元，性價比高，好評熱銷，本月來到了第三名，碾壓一票iPhone 15，OPPO Reno10 Pro卡位第10名。往11~20名看，10月短暫落榜的Galaxy Z Flip5（8GB/256GB），本月又重新回到榜單內。而5000元價格帶的vivo Y27，符合高性價比消費者的購機偏好，本月名次再上升一名。名單中僅存的4G只剩下2690元的入門機紅米12C，搭配電信資費零元的低負擔入手價，維持不錯的銷售成績。