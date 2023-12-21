LOL／CFO簽Karsa、SwordArt、Gori組豪華陣容　四葉透露規劃想法

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「世界賽能走到幾強，這現在還說不準，畢竟大家也都看到今年世界賽8強有7支中、韓隊伍，另外名次也受籤運等因素的影響。」四葉稱自己待過LPL賽區，所以知道那些能打世界賽的隊伍投入是非常多的，因此現在只給戰隊設定一個近程目標，那就是希望能以賽區第一的名次前進MSI（季中挑戰賽）和世界賽。
PCS賽區的開賽時間約是明年1月19日，開幕戰據傳是PSG對上CFO，四葉說希望能在那之前將戰力調整到位，但也坦言有難度，「Karsa今年大部份時間在LPL是替補，Gori雖然會說一些中文，但要完全溝通也需要時間，這都是需要去克服的。」
四葉強調，CFO希望能打造一個以中文為主的訓練環境，所以還是希望以母語是中文的選手為主。這一次會找Gori，主要是因為之前在FPX和他共事過，認為他是一個純粹、目標明確的選手，「比起找一個完全不會中文的選手、磨合就要半個賽季，他是我目前最好的選擇，可說是一半的即戰力。」
PCS賽區目前實力不如四大賽區已經是明顯的事實，提升賽區競爭力需要從很多層面做起。找回有競爭力的選手加強賽區強度，並且傳承、交流技術和關鍵也是一種方式。
四葉表示，在做簽約動作的同時，管理層也把AD選手Shunn的成長也計算進去了，二隊也簽下了受矚目的新人「吉娃娃」，就是為了從上到下的配置，希望能將Karsa和SwordArt的經驗輻射給這些人，帶隊整支隊伍變得更好。
賽評Nash正面看待這些老牌明星選手回到自己的賽區，不過也謹慎地表示：「陳金鋒、郭泓志回來台灣打球時，對於台灣的體壇肯定是有帶動作用，但如果這只是像一顆石頭投進水裡，掀起漣漪完就沒了，那太可惜了。有那麼多珍貴的人才願意回來，真的是要好好將他們的效益擴散下去。」