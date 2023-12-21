酸侯友宜、柯文哲違法收租卻反批「違建賴皮」　林飛帆：很低劣

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林飛帆指出，大群館從99間房，後來硬是隔出103間套房，房間5.5坪大小，原本是「一個學期」一萬八千兩百元的房租，後來狂漲五倍價到「一個月」一萬六千至一萬七千元房租；而柯文哲主席則是被發現農地違法改建停車場，「若未被發現，他一樣會持續收租，繼續違法得利。」
林飛帆提到，昨天賴清德已宣佈將這個承載礦工記憶的老家交付公益信託，無償、無限期作為「礦工生活紀念館」使用，讓大家了解當年礦工是怎麼生活。同時，賴賴清德也承諾要協助所有當年同樣處境，因礦權廢止後合法礦工宿舍因政府未變更地目而至導致被認定為「既存違建」的礦工後代爭取合法的權益保障。
林飛帆也向侯友宜表明「參選總統」跟「包租公」是兩種截然不同的身分，更有截然不同的社會期待。「我們主張，侯市長應該用最基本的標準，將大群館（凱旋苑）捐作公益，提供學生更平價的學生宿舍，而不是一邊做高喊居住正義的總統候選人，一邊做高漲租金的包租公。」；另也告訴柯文哲「如果真的主張公平正義，是否也應該放棄收租、養地，將違法使用的農地、與違法所得全數捐助公益！」
林飛帆也說，趙少康剛剛宣布他辭去中廣董事長，但他一樣作為中廣最主要的股東，言下之意，辭去董事長，他一樣對中廣有實質影響力，問「趙少康要不要連中廣股份一併捐出，還是等1月13日副總統敗選後，繼續回頭經營中廣？」
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