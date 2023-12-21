又傳認養貓被虐致死！北市動保處尋獲「5具貓屍」涉案情侶遭送辦
台北市動物保護處於今（21）日表示，本（12）月18日接獲民眾通報於本市信義區發生虐貓慘案，疑似有數隻貓咪遭人為虐待致死，動保處立即啟動調查並派員至現場蒐證，已於案發現場周邊尋獲5具貓屍，並將貓屍帶回及後送鑑定死因，全案涉及故意虐待傷害動物致死行為，動保處於今日移送地檢署偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
北市動保處在接獲民眾通報重大動物虐待案件，即立刻派動保員至現場蒐證，並於通報地點周邊陸續找到5具貓屍，並將貓屍帶回採樣及送檢，據現階段調查顯示，貓隻遭人為虐待致死可能性極大，行為人疑似自今年9月陸續犯案，受害貓隻皆為認養而來，陸續遭虐待致死並棄屍。動保處於初步蒐證及調查評估，實際受害貓隻數量尚無法確認，並涉刑案已於第1時間通報警方，及約談涉案人員，全案於今日移送地檢署偵辦。
動保處呼籲，虐待動物致死已涉及刑責，依動物保護法第25條規定，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。民眾如有發現虐待動物情形，放任不管可能造成動物生命危險，甚至影響社會安全，應立即通報24小時動物保護專線1959，由動保處立即派員處理，以及時拯救動物生命，避免憾事發生。