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今日我最嫩／人權律師邱顯智二度參選拚續留國會　盼不再有冤案

▲邱顯智1976年4月29日出生於嘉義縣竹崎鄉金獅村，父親是嘉義農專(現嘉義大學)老師。(圖／邱顯智提供)
▲邱顯智1976年4月29日出生於嘉義縣竹崎鄉金獅村，父親是嘉義農專(現嘉義大學)老師。(圖／邱顯智提供)

記者呂炯昌／台北報導

時代力量不分區立委邱顯智獲得時力提名，將二度挑戰新竹市立委。除了立委職務外，邱顯智也是律師，從冤案平反、洪仲丘案、關廠工人到太陽花學運，積極參與司法改革與社運義務辯護，期盼台灣不再有冤案。邱顯智的家人原本希望他能當醫生，卻叛逃到法律系，在軍方台南監獄服役的經歷，竟然促成他走向人權律師的第一步。

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邱顯智1976年4月29日出生於嘉義縣竹崎鄉金獅村，邱顯智就讀嘉義高中，原選擇第三類組，志願考上醫學院當醫生，但因為他在求學過程中，對文史科目產生興趣。尤其1991至1994年高中時期，國會直選後台灣政治局勢變遷劇烈，而開始關注政治局勢，發現許多台灣重要政治運動者皆具備法律背景，所以萌生轉換跑道的念頭。在1992年立委選舉期間，嘉義市中央公園噴水池常有許多黨外人士進行演講，有一次李鴻禧到嘉義市中央公園噴水池演講，邱顯智去聽而獲得了啟蒙。

高中時代同學都在K書時，邱顯智卻都在看報紙，果不其然大學聯考落榜，家人也徹底對他當醫生死了心。邱顯智重考選擇第一類組，要念法律系，隔年重考考上中興大學法律系，之後也考上中興大學法律研究所與考取律師資格，也考上軍法官到台南監獄服役，在軍方台南監獄服役的經歷，讓他接觸了軍中冤案，退伍後到德國念書期間看到歐洲的法律制度，促成他走向人權律師，下定決心反對軍法制度。

邱顯智從德國返國後，投身司法改革運動，從事冤錯案救援、參與洪仲丘案委任律師團，推動軍法改革，也擔任關廠工人案義務辯護律師，2014年太陽花運動爆發，邱顯智也以台權會長身份參與立法院場外的活動、短講。運動退場後，邱顯智擔任陳為廷、黃燕茹等人的辯護律師。

2011年邱顯智自德國海德堡大學完成學業後，與身為新竹人的妻子定居於新竹市，2015年與黃國昌、林昶佐等人創立時代力量，2016年首度獲時力提名投身新竹市立委選戰，僅獲得16%選票而未當選。

2019年被列入時代力量不分區名單第2名，順利當選。2023年5月24日，時力宣布提名邱顯智參選新竹市區域立委，這是邱顯智第二次競選新竹立委，他的主要對手包括國民黨提名、爭取連任的鄭正鈐、民進黨提名的林志潔、民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。

▲邱顯智就讀嘉義高中，原選擇第三類組，志願攻讀醫學領域，後來重考考上中興法律系，走上當律師、從政之路。（圖／邱顯智提供）
▲邱顯智就讀嘉義高中，原選擇第三類組，志願攻讀醫學領域，後來重考考上中興法律系，走上當律師、從政之路。（圖／邱顯智提供）

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