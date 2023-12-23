今日我最嫩／人權律師邱顯智二度參選拚續留國會　盼不再有冤案

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高中時代同學都在K書時，邱顯智卻都在看報紙，果不其然大學聯考落榜，家人也徹底對他當醫生死了心。邱顯智重考選擇第一類組，要念法律系，隔年重考考上中興大學法律系，之後也考上中興大學法律研究所與考取律師資格，也考上軍法官到台南監獄服役，在軍方台南監獄服役的經歷，讓他接觸了軍中冤案，退伍後到德國念書期間看到歐洲的法律制度，促成他走向人權律師，下定決心反對軍法制度。
邱顯智從德國返國後，投身司法改革運動，從事冤錯案救援、參與洪仲丘案委任律師團，推動軍法改革，也擔任關廠工人案義務辯護律師，2014年太陽花運動爆發，邱顯智也以台權會長身份參與立法院場外的活動、短講。運動退場後，邱顯智擔任陳為廷、黃燕茹等人的辯護律師。
2011年邱顯智自德國海德堡大學完成學業後，與身為新竹人的妻子定居於新竹市，2015年與黃國昌、林昶佐等人創立時代力量，2016年首度獲時力提名投身新竹市立委選戰，僅獲得16%選票而未當選。
2019年被列入時代力量不分區名單第2名，順利當選。2023年5月24日，時力宣布提名邱顯智參選新竹市區域立委，這是邱顯智第二次競選新竹立委，他的主要對手包括國民黨提名、爭取連任的鄭正鈐、民進黨提名的林志潔、民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。
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