與33國駐外使節早餐會　蕭美琴：民進黨繼續執政持續走向世界

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蕭美琴表示，民進黨不分區名單是未來持續推進台灣的關鍵利益與價值的重要推手，未來成為國會議員也會扮演台灣與國際接軌的關鍵力量。會議席間民進黨副秘書長楊懿珊、新境界文教基金會董事林飛帆及國際部主任趙怡翔、副主任邱雯莉也陪同在座。
蕭美琴於致詞向國際友人提及民進黨的創黨初衷，分享18位創黨人過去在艱困的情況下爭取民主的歷史。她表示，時至今日，台灣的民主仍面臨許多外部威脅，民進黨對維護自由的承諾比以往任何時候都更加堅定，清楚了解目前所面臨的情勢與挑戰，透過加強與國際夥伴的關係以維護區域穩定的共同利益，是至關重要的工作。
蕭美琴接續談及過去駐華府期間經常被問及兩岸事務的前景，她表示台灣從過去到現在面臨各式各樣外部及內部的重重挑戰，各方而來不同的拉力及推力試圖要影響現狀，但過去幾年，總統蔡英文持續堅守不挑釁、不屈服的原則，引領台灣在洶湧的水域中穩健前行，強調有堅定的決心要捍衛及維持台灣得來不易的和平、穩定，及民主。
蕭美琴並闡述賴清德所提出的和平四大支柱行動方案，包括在國防事務上，台灣向民主夥伴們所發出一致的訊息對於保護台灣及維護全球利益來說非常重要，可以發揮共同守護台海現狀的作用，更能夠遏止單方面以武力改變現狀的企圖。同時台灣會持續投資自身的國防力量，其中包含強化自身的軍事設備，投資本土的國防工業，並以不對稱作戰的原則進行戰略與裝備的強化。
在經貿方面，蕭美琴表示，多元化與韌性是未來貿易政策最重的指導方針，民進黨將持續推動貿易多元化來強化台灣的經濟韌性。她以與美國簽署貿易協定的進展為例，也希望未來能夠持續拓展與更多理念相近國家發展更加密切的經貿夥伴關係。強調在Covid-19期間，台灣在全球供應鏈中扮演非常關鍵的角色，未來也會持續為穩定並強化全球供應鏈作出巨大貢獻。
在深化國際夥伴關係方面，蕭美琴提到，未來台灣會持續扮演世界上一股良善的力量，並擴大與理念相近國家在各領域進行全方位的合作。她藉此機會感謝許多到場的國家支持台灣有意義地參與國際組織，未來也會持續尋求這方面的支持來拓展台灣的國際空間。她表示，台灣有能力也有意願貢獻國際社會，相信許多國家也都認可，台灣若能擁有更多國際參與的機會，全球都將因此受惠。
最後關於兩岸關係，蕭美琴說，這是必須謹慎處理的部分，並形容自己為戰貓，在非常困難的環境中保持平衡，貓有敏捷、靈活、能適應困難環境的特質，必須應對一個非常複雜的環境；有時採取輕柔的態度，來找到最佳防守位置，以貓的特性比擬台灣人民尋求在國際社會中所扮演的角色，透過彈性、創意、靈活的作法，讓我們能夠獲得尊重，有尊嚴地擁有自己自由的想法與所珍惜的生活方式。
蕭美琴也藉此機會向在場與會的重要夥伴國表達誠摯的謝意，感謝各自所代表的國家在許多場合中公開強調台海和平穩定的重要性，尤其是近年來，美國與日本、韓國、七國集團、北約成員國等雙邊、三邊或多邊的峰會或論壇中，都曾發表聯合聲明，公開強調台海的和平與穩定是世界和平及全球繁榮不可或缺的重要元素，對此表達深深感謝。
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