日韓遇10年最強寒流！積雪造成車輛受困 首爾民眾：像困在冷凍庫
東北亞地區碰上強勁寒流，日本與韓國近日氣溫驟降，日本氣象廳稱這是「十年來最強寒流」，日本北部出現攝氏零下39度的低溫，知名景點合掌村等地降下大雪；韓國首爾則是出現攝氏零下14.4度的最低氣溫，民眾走在街上更直呼這個天氣簡直就像困在冷凍庫。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本受到本季入冬以來最強寒流侵襲，日本氣象廳形容本次寒流為「10年來最強寒流」，從北方的北海道到南方的九州地方都受影響，同時也稱包括九州北部、東海地區的崎阜縣等地可能出現「警戒級大雪」，關西地區如福井縣、滋賀縣、京都府與兵庫縣也會降下大雪，九州地區則可能出現比各地均溫還要低上攝氏十度的情形。
日本東京放送電視台（TBS）報導指出，日本北部地區21日出現攝氏零下39度的低溫，東部則為攝氏零下30度，北海道更是因為暴雪出現多起交通事故，甚至因為突如其來的積雪導致車輛困在車陣中至少三個小時。
韓聯社則報導稱，韓國氣象廳（KMA）前晚已經針對首爾全境、京畿道、江原道、忠清部分地區發布寒流警報，並稱這波寒冷天氣預計將持續到23日早晨，其中首爾氣溫測得氣溫來到攝氏零下14.4度，而體感溫度更是下探攝氏零下22.3度，街上許多上班族皆身穿保暖衣物，戴上圍巾、防寒耳罩等，更有民眾直呼簡直像困在冷凍庫般。
日前，韓國一輛從忠清南道天安牙山車站發車的高鐵，更是因為氣溫急劇下降，導致內外雙層窗戶的外側玻璃強度減弱，導致載有788名乘客的列車在行駛期間玻璃車窗產生裂痕。