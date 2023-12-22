中華職棒／林靖凱打少棒時口中的「漂亮姊姊」！竟是女神徐若瑄
中華職棒統一7-ELEVEN獅隊長期合作夥伴--輝葉按摩椅，其品牌代言人徐若瑄低調行善，默默捐助地處偏鄉的苗栗縣汶水國小棒球隊長達十多年，十幾年來因有著女神徐若瑄及各界善心人士的幫助，讓汶水國小少棒小選手們安心在紅土上奔馳、盡情揮棒，更產出「部落首名棒球員」，不只在臺灣職棒圈大放異彩，更在國際賽事間展現其精彩球技驚艷各方好手，而這位受過徐若瑄捐助的大明星，正是獅隊當家明星球員、時常展現美技守備、於日本東京巨蛋驚天一轟擊出滿貫砲的林靖凱。
記者吳政紘/綜合報導
輝葉按摩椅身為在地40年本土企業，全心支持棒球運動發展，與統一獅已連續合作將近四年，這次因徐若瑄、林靖凱而與汶水國小結下緣分，將把女神的暖心綿延下去，捐助全新球衣、球具、護具與裝備袋予汶水國小少棒隊，並透過學長林靖凱與林子豪的手替小球員們加油打氣，不僅是帶給小球員物質上的幫助，更期望透過職棒選手的經歷，鼓勵小球員持續努力為自己的夢想目標努力前進。
代表受贈的汶水國小棒球隊現任總教練張明照，不僅是林靖凱棒球的啟蒙教練，同時也是徐若瑄的親舅舅，因為這層關係，讓徐若瑄長期贊助汶水少棒十多年不曾間斷，也會撥空到學校看看小球員，讓曾受過幫助的林靖凱對徐若瑄印象非常深刻。林靖凱說：「小時候穿的球衣至今還仍留著，上面有繡著『徐若瑄贈』字樣，當時並不知道她是很紅的明星，只是覺得這位姊姊很漂亮。」
幾年前徐若瑄曾於個人IG分享因為「林靖凱的吸睛表現」讓汶水少棒受到大家關注，更寫下「姊姊以你為榮!」「林靖凱好樣的」等字句引發球迷熱烈討論，而林靖凱隨後也發文謝謝當年徐若瑄的贊助，並提及「我會用自己的影響力，去幫助更多的人」。雖然目前尚無機會能夠親口和徐若瑄道謝，但透過本次輝葉按摩椅公益捐贈活動，林靖凱也用身體力行回饋、展現自身在職棒圈的優異表現與影響力作為小選手榜樣，來向他口中的那位「漂亮姊姊」致謝。
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