老爸川普恐被禁選2024 伊凡卡與老公訪以色列、視察哈馬斯突襲處
美國前總統川普（Donald Trump）近日傳出，遭科羅拉多州禁止參與2024年總統大選初選，後續將面臨諸多法律問題。而他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納（Jared Kushner）則在21日到訪以色列，視察遭哈馬斯攻擊的村落。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《以色列時報》等外媒報導，伊凡卡夫婦身穿防彈衣，前往以色列南部的卡法阿扎（Kfar Aza），當地於10月7日遭哈馬斯分子突擊，至少52名居民在過程中被殺，並有不少人遭哈馬斯俘虜。
伊凡卡夫婦與倖存者會面，觀看了長達40多分鐘的事件紀錄片，還會見了以色列國防軍代表、當天在加薩邊境與哈馬斯交戰的女兵等。庫許納並感謝士兵們為拯救人民所做的一切。
庫許納出生於美國紐澤西州一個正統猶太教家庭，家世富裕顯赫，同時也是納粹大屠殺倖存者的後代，當初伊凡卡為了跟他結婚，還特意改信了猶太教。
結束快閃以色列之旅後，伊凡卡表示，此行充滿悲傷及希望，聲稱從受害者、家屬、士兵那聽到令人心碎的故事，但也感受到他們在絕望中的力量，深受感動，她會繼續為所有人質祈禱，希望他們都能安全返家。