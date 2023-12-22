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沒上榜哭哭！迎冬至「8生肖開始轉運了」　冠軍幸運降臨旺到明年

▲今（22）日就是一年一度的冬至，正巧今年剛好遇到寒流來襲，全台冷颼颼，但8生肖可是從此刻要開始轉運了！（圖／取自Unsplash）
▲今（22）日就是一年一度的冬至，正巧今年剛好遇到寒流來襲，全台冷颼颼，但8生肖可是從此刻要開始轉運了！（圖／取自Unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

今（22）日就是一年一度的冬至啦！正巧今年剛好遇到寒流來襲，全台冷颼颼！真的是非常適合吃湯圓的日子。然而，國際天星命理風水專家邱彥龍就指出，未來16天，有8個生肖運勢開始翻轉，將一路開始旺到明年！其中屬兔者有神明加持、幸運女神降臨，會有意想不到的財富降臨；而屬豬的則是容易心想事成等等，快來看看自己的生肖有沒有入榜吧！

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Top8 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間人氣旺，在團體中名氣大漲，好好經營名聲與人脈，只要將其發揮到極致，對自我往後會有很大的幫助。提醒不要把錢財看得太重，否則容易省小錢而破大財，並與人發生糾紛。

Top7 ：狗

屬狗的朋友，在這段期間偏財運很好，但建議見好就收，一旦發現虧錢要懂得及時停損，因為守財也是賺錢的一種方式。適合往外地(含國外)、網路、高等教育發展，且在這些地方容易有豔遇。

Top6 ：馬

屬馬的朋友，在這段期間人氣極強，正、偏財皆旺，容易得大財，事業上門要謹慎篩選，慢點做決定才不會選擇錯誤。另外要注意不要因為心急而讓情緒不穩，切忌酗酒、吃藥吸毒或說出難聽的話而與家人有衝突，影響到和諧。

▲命理專家小孟老師指出，有5生肖在中秋節前後，財運會旺到直線上升，他也提供中秋打開財運的小撇步，能受到財神眷顧。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲命理專家邱彥龍表示，從冬至開始，有8生肖開始轉運，錢財滾滾來、幸運女神降臨。（圖／記者鍾怡婷攝）
Top5 ：猴

屬猴的朋友，在這段期間人緣特好，讓人覺得很討喜，因此擁有小財運。是自己的福星，也是別人的福星，對任何人都要好好溝通，把話說得清晰很重要，不要為了工作上的事著急或發火，影響到身體健康，建議多給自我緩衝時間。記住，另一半或客戶會是你的貴人，能帶給你不少的幸運。

Top4 ：蛇

屬蛇的朋友，在這段期間擁有大財運，正財偏財皆旺，事情也能掌控得很好，若能提升自我的高人氣，能讓財富增長不少，只要努力工作賺錢，會有很好的收入，建議將名氣拓展開來，不要刻意低調，幸運之神將會降臨家中。

▲命理專家楊登嵙建議用百元鈔代替千元鈔，紅包份量厚重代表祝福滿滿，且紅色更添喜氣。（圖／記者顏真真攝）
▲命理專家邱彥龍表示，屬豬的朋友在未來16天內財運、事業運、工作運都很強。（圖／記者顏真真攝）
Top3 ：豬

屬豬的朋友，在這段期間容易心想事成，財運、事業運、工作運都很強，尤其在海外、遠地、網路方面容易獲得成功，凡事最好親力親為，但溝通方式需要改變才好，不要因為突然來的情緒，讓言詞變得犀利，這樣容易將財神趕走，把話說的婉轉動聽，會比較容易達成目標。

Top2 ：虎

屬虎的朋友，在這段期間雖然有突然來的花費，但好運常在，只要讓另一半或客戶開心愉快，就可財富、事業皆旺，在海外或網路方面容易獲得好運與名聲，也有意想不到的財富降臨，做好人際關係，大財相隨。

Top1：兔

屬兔的朋友，在這段期間事業、財運拓展飛速，又有神明加持，可說是幸運之神降臨，且第六感極強，有心想事成之功，切記不要衝動消費，保持愉悅心情，開心旺運就來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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