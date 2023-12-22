守護警義交同仁的健康 代理義交大隊長吳俊毅贈電子口哨
高雄市民防總隊交通義勇警察大隊於昨(21)日進行增編仁武、林園義交中隊派令授予儀式，由市長陳其邁親自頒發命令予新任仁武中隊長張慈馨及林園中隊長施榮宏，感謝兩位中隊長對於義交團隊的付出。同時，代理義交大隊長吳俊毅為體恤第一線執勤警義交的辛勞付出，特致贈1,200組電子口哨供同仁使用，不僅增添執勤便利性，同時避免嘴吹哨子可能帶來的細菌污染。
記者郭凱杰／高雄報導
回顧今年，高市警局榮獲年度【3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平台/智慧城市創新應用獎】及【道路交通安全/酒後駕駛防制專案績優】兩大殊榮，高雄市亦榮膺【六都縣市長滿意度】金獎殊榮，治安及交通狀況兩項滿意度於調查中均獲得高度肯定，警察局局長林炎田感謝全體警義交同仁的努力付出，無時無刻堅守在治安、交通崗位最前線，警方會持續努力，守護港都高雄成為最安全、宜居的城市。
同時，因應環狀輕軌預計明年元旦全線通車，屆時將與捷運紅、橘線再加上台鐵等【四線齊發】，成為串連高雄大眾運輸路網重要一環，市長陳其邁也於會中特別感謝警義交長期守高雄市交通工作不遺餘力，尤以各項大型演唱會活動周遭交通疏導及近期重大交通工程，如：媽祖港橋、九如陸橋拆除施工等，共同創造本市友善的交通環境，讓市民朋友們享受交通順暢帶來的便利，警義交弟兄的無私奉獻，市民有目共睹。