敖犬預習婚紗照曝光！空姐女友美到他喊「恨不得立刻舉辦婚禮」
41歲男星敖犬年初時和空服員女友發發求婚成功，婚事仍在籌備中，2人婚紗照先曝光，俊男美女組相當匹配，一系列婚紗照美翻眾人，雖然只是和品牌「LINLI BOUTIQUE 林莉婚紗」合作拍攝「甜蜜雙人聖誕企劃」，但提前預習婚紗，讓敖犬直呼：「美到恨不得立刻馬上現在right now就舉辦婚禮！」
記者黃盈容/綜合報導
敖犬過去從節目《我愛棒棒堂》出道，帥氣臉蛋與精湛舞技，讓他深受粉絲歡迎。他在2019年飛往中國的飛機上認識當空服員的發發，但2人一直到2022年8月才交往。年初他在小S節目《小姐不熙娣》中求婚成功，不過數月過去，2人婚事尚未有下文，讓親友們都非常關心「什麼時候要舉辦婚禮？」
敖犬和發發這回受邀拍攝「甜蜜雙人聖誕企劃」先過過癮，他直言「雖然這還不是我們正式的婚紗照，但我和發發都非常興奮，因為兩人這輩子從來沒有拍過這樣的題材，正好是提前預習一下的機會！」
其一照片發發穿著香檳色大蓬裙禮服，敖犬拿著多個禮盒窺視，可愛甜蜜，滿滿幸福感。還有一件發發穿著「大亨小傳」風格亮片繞肩禮服，露香肩，展現肩頸線條，搭配羽毛披肩、及垂墜式耳環，氣質爆棚。敖犬見絕美的發發，也不禁驚呼：「彷彿一位公主就站在我面前，美到恨不得立刻馬上現在right now就舉辦婚禮哈哈哈！」發發則笑說「第一次看到男友眼裡的愛心多到要掉出來」。
小倆口一共換了4套造型，有帶復古感的《Crystal 閃耀水晶》、金色短禮服配上紅色蝴蝶結披風的《Party 紅金盛宴》、時尚的剪裁再加上可愛精緻的蝴蝶結設計的《Twinkle 閃爍星芒》、閃亮華麗的《Diamond 璀璨亮鑽》。敖犬希望能將濃濃的聖誕氛圍傳遞給大家，更期待和發發正式的婚紗照早日到來。
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