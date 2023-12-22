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冬令進補危機！藥材價格翻20倍　中醫藥司討論「大和當歸入藥典」

▲除了來自中國西北地區的「中國當歸」外，台灣也有種植不少「大和當歸」，衛福部中醫藥司將評估把大和當歸納入中藥典。圖為中國當歸。（圖／記者林志怡攝，2023.12.22）
▲除了來自中國西北地區的「中國當歸」外，台灣也有種植不少「大和當歸」，衛福部中醫藥司將評估把大和當歸納入中藥典。圖為中國當歸。（圖／記者林志怡攝，2023.12.22）

記者林志怡／台北報導

近期全台受到寒流影響，氣溫大幅降低，許多民眾自行採購中藥材進補，但不少中藥材都出現價格上漲情況。中醫大藥學系中藥執業組教授黃世勳表示，目前中藥上漲價格在3到20倍不等，呼籲中醫藥界關注除中國以外的多種藥材來源，並研究如何「一藥多用」、或「用台藥代替中藥」。

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對於近期中藥材價格攀升情況，黃世勳說，據了解，目前藥材價格上漲幅度落在3到20倍不等，其中黃蓮、細辛等藥材已經沒有貨，但就整體來說，其實原料並沒有缺，而是大家擔心做一種藥就浪費一種材料，因此建議，台灣中醫、中藥界應該要開始尋找替代藥、盤點世界各地潛在藥材來源。

黃世勳指出，為因應台灣可能的缺藥威脅，中藥商應該盤點全世界有多少台灣可使用藥材來源，如過去茯苓主要從中國福建進口，但現在可以從南非進口、甘草以前從新疆進口，但現在也可以從巴基斯坦輸入，廠商進行檢測與標準管控後也發現，其他來源國的中藥材品質並沒有比較差。

此外，黃世勳說，中醫藥界也要開始了解台灣有多少藥用植物可作為替代之用，比如黃蓮可以用台灣的「日本金粉蕨的地下根莖」替代，而目前中醫不常用的酢漿草也有抗發炎的功效，台灣過去太仰賴中國來源，且本草綱目記載的1892種藥材中，中醫師常用的僅有400到500種，還有很多知識在古書中。

黃世勳也提到，現在當歸價格翻高，但其實除了來自中國西北地區的「中國當歸」外，台灣也有種植不少「大和當歸」，但後者並未納入台灣中藥典，不能作為診所開藥、藥廠製藥使用，僅能做為食材，目前衛福部中醫藥司也將評估把大和當歸納入中藥典，但藥典通常5年更新一次、前一次更新是2022年，恐怕緩不濟急。

因此，黃世勳呼籲，過去台灣太仰賴中國的中藥材來源，未來中醫師也應了解一個中藥材是否有多種用途，並發展「替代藥」的概念，用台藥代替中藥，而衛福部也應協助發展台灣本地藥材、並應用於中藥領域。

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