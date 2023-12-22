特企／家樂福「氣冷雞」急速冷凍口感鮮嫩無腥味　吃過再也回不去

什麼是氣冷雞呢？傳統屠宰場利用泡水的方式，替雞肉降溫，而氣冷雞按照字面上的意思就是以吹冷氣的方式，保持雞肉的新鮮度，不僅不易交叉感染，過程中不需要大量的水，更節省水資源，符合永續概念。而家樂福販售的舒康雞，便是選用全程吹冷氣的氣冷雞，且使用真空貼體包裝，不僅消弭了保麗龍包裝易滲血水的困擾，保鮮期長、無腥味，處理得乾乾淨淨的，將購買、料理雞肉的體驗提升到一個新高度。
團購賣得嚇嚇叫的舒康雞，其實在家樂福都能買得到，不須湊免運，更不用等待，想煮就煮，就是這麼便利。用好雞肉煮出色香味俱全的好料理，一點都不難，網友熱推簡單好做，端上桌又很有面子的左宗棠雞、紹興醉雞、三杯紅燒雞；還有暖心暖胃趕走寒冬的湯品燉品：干貝香菇雞湯、蛤蠣香菇雞湯、剝皮辣椒雞湯、麻油雞等，都是看起來很厲害，做起來很簡單的好吃料理，上家樂福網站查詢家樂福廚房，料理新手也能駕馭氣冷雞料理。
家樂福賣場熟食區也能見到氣冷雞的蹤影，家樂福自製紅藜蔬菜烤半雞、美式烤雞、朝天椒香烤肉雞製作過程採獨家秘方，並以PRO級真空按摩醃製，讓雞肉更入味，新鮮現烤，肉質鮮嫩，Q彈多汁又美味，更重要的是價格實惠，若沒有時間到店採買，還可以透過「家樂福線上購物」或「家速配」訂購，只要待在家動動手指頭，輕輕鬆鬆就能享用美味又鮮嫩的氣冷雞肉。
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