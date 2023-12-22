冬令進補藥膳又黑又味重！藥師推清爽「黃金湯頭」新選擇
冬天寒流來襲，不少民眾會自行到中藥行買藥材、燉一鍋藥膳來「補一下」，但有些人很難接受藥膳偏黑、氣味偏重的湯頭。藥師公會全聯會中藥發展委員會副主委王儀絜建議，民眾可以改煮「黃金蟲草羊肉湯」，金黃色的湯頭與清香讓人胃口大開，以當歸補血湯為主體的湯頭，還可以補血、補氣。
記者林志怡／台北報導
王儀絜指出，許多民眾在冬天會有手腳冰冷的問題，通常是心臟或血液循環不良造成，而中藥可以透過補血、補氣來緩和這類症狀，讓血液恢復暢通，「黃金蟲草羊肉湯」是一道用電鍋就能完成的料理，湯頭清甜爽口、顏色也不同於一般的藥膳，是漂亮的金黃色，對於害怕藥膳顏色的民眾，是不錯的選擇。
「黃金蟲草羊肉湯」以當歸為基底、加上黃金蟲草，以及補氣用的黃耆、黨參，補血用的當歸，還有玉竹、枸杞、大棗、生薑等，另可依據個人喜好，加入羊肉、高麗菜、玉米等不同的配料。王儀絜也提到，民眾也可以不加任何配料、直接做成火鍋湯底，體質比較燥熱的民眾，則可以把高麗菜換成大白菜。
王儀絜說，羊肉的好處在於性味甘溫，可補虛勞、養精血，素食者可以用腐竹取代，「黃金蟲草羊肉湯」只要使用電鍋就能完成，烹煮時先將羊肉川燙過，再與其他藥材一起放入鍋中、外鍋加入2到3杯水，開關跳起就可以裝盤上桌，不過不建議身體正在急性發炎狀態的民眾食用。