中華職棒／台日雙獅會重啟！統一獅赴日春訓 5天4夜Unigirls伴遊
統一獅與日本埼玉西武獅自2008年亞洲職棒大賽雙獅對決的經典戰役後，兩隊於2016年展開雙獅交流至今已邁入第8年，其中2019年更首次飛往日本高知與埼玉西武獅進行春訓交流賽事，為兩隊之間建立更深厚的友誼；今年除了因疫情而中斷的實體交流再度恢復之外，2024年春訓期間，統一獅也將再次於2/18至2/24前往高知海外移訓，並在2/23（五）與埼玉西武獅進行雙獅友誼交流賽，林岳平總教練也表示，期待年輕選手們透過比賽的互動，能夠在明年開季前累積更豐富的經驗。
記者路皓惟/綜合報導
自2019年首次的雙獅春訓交流賽圓滿成功後，統一獅原訂2020年要持續前往日本進行訓練賽事，卻因疫情中斷至今，目前世界各地的生活步調都已恢復穩定後．統一獅球團也積極和埼玉西武獅溝通恢復交流賽的可能，在雙方互相確認訓練時間與行程後，終於敲定於2024年2月23日再次前往高知縣立春野綜合運動公園棒球場，與埼玉西武獅B班進行友誼交流賽；為了讓選手們在日本期間能夠獲得最大的經驗值，球隊也透過埼玉西武獅與高知縣窗口的協助，安排與同樣在高知進行訓練的其他隊伍進行交流賽事，相關資訊可待球團後續公布，或是查看高知縣觀光官方網站獲得更詳細的資訊。
本次台日雙獅春訓交流賽再次前往日本高知，統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝埼玉西武獅共同合作，讓球隊許多新生代選手們透過春訓交流活動，無論在技術及各方面都能有所成長與學習，也勉勵教練、選手要把握這次交流賽機會，互相請益學習，讓自己更加精進。」
此外，為了共襄盛舉重新復辦的雙獅春訓交流賽，統一集團旗下統一友友旅行社，也首次推出2/21-2/25五天四夜的「雙獅高知交流賽應援觀光團」，不僅可以前往高知欣賞睽違三年的雙獅交流賽之外，還有Uni-girls妮妮、瑟七在現場一同應援！行程中也會由女孩們帶著大家一起暢玩四國地區必去的秘境名勝景點，更安排了團員專屬的球員及女孩見面會，超值的行程內容，喜愛統一獅及Uni-girls的粉絲們千萬不能錯過！更多觀光應援團詳細資訊，可參考統一友友旅行社活動海報或報名連結：https://forms.gle/4EseSapdzpR6ezMJ6
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁