王少偉、許藍方被爆「復合、同遊日本」後首度同框！親揭2人關係
天團5566成員王少偉，和性學博士許藍方，緋聞傳了多時，雙方始終未認愛，日前還被周刊爆料復合、同遊日本，不過王少偉以「解釋累了」含糊帶過，感情狀況留下遐想空間。今（22）日王少偉、許藍方一同錄製年代《百變智多星》破天荒同框受訪，被問是否認愛？許藍方聽聞後不禁翻了個白眼：「這什麽邏輯！」王少偉更直言「傻瓜才真的就是這麽找一個什麽對象，朋友的這個關係才是自在，然後也才是那種可以長久，其他的那種我都覺得太衝動」。
記者黃盈容／台北報導
王少偉和許藍方一直處在「朋友」階段，關係始終未進一步，至於2024年有沒有可能突破？王少偉笑說「除非她回地球，不然就是我到外太空，我們是不同頻率的」，他覺得許藍方太沒方向感，並舉例跟她約7-11她會跑去全家，許藍方也認了：「當我的朋友要多包容我，確實很容易被我惹生氣。」
王少偉也無奈新聞一直瘋傳，嘆：「很占媒體空間，我們又不是什麽周杰倫！」傳了2年緋聞王少偉覺得有點煩，更表示他們有什麼進一步再講，但現在八竿子沒有，傻眼沒有那層關係，卻被弄成這樣，「很奇怪！」許藍方直說「我覺得一個人滿好的。」
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