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史上最大投手約！山本由伸12年101億入道奇　還不包括15億入札費

▲山本由伸在今（22日）確定為洛杉磯送上「聖誕大禮」，將選擇以總額12年3.25億美金（約101億台幣）加盟道奇（MLB）。（圖／取自Bleacher Report官方推特）
▲山本由伸在今（22日）確定為洛杉磯送上「聖誕大禮」，將選擇以總額12年3.25億美金（約101億台幣）加盟道奇（MLB）。（圖／取自Bleacher Report官方推特）

記者張志宇/綜合報導

今年自由市場第二大咖球員山本由伸，在今（22日）確定為洛杉磯送上「聖誕大禮」，將選擇以總額12年3.25億美金（約101億台幣）加盟道奇（MLB），根據《ESPN》記者Jeff Passan透露，這份合約並不包含要給日職歐力士猛牛（NPBL）的5060萬美元的轉隊費，若是加入合約中山本由伸此張合約總額來到12年3.81億美金（約118億台幣）。

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根據大聯盟官方統計，山本由伸與道奇簽下這份12年3.25億美金的合約，讓他正式超越紐約洋基在2019年與Gerrit Cole簽下的9年3.24億美金的合約，成為大聯盟史上最貴投手。

此外對於合約細節，《The Athletic》記者Ken Rosenthal也透露，「山本由伸的薪資給付，並沒有與大谷翔平一樣有所謂的延遲支付條款，且據傳該合約還包括超過5000萬美元的激勵獎金。」

值得一提，山本由伸此次簽約更是成為日職入札美國的日本球員中，薪資最高的一位，打破田中將大當年簽下的7年1.55億美元（不包括2000萬美元入札費）的合約，至於日職挑戰美職的日本打者中，吉田正尚則是最高薪選手，他在去年與波士頓紅襪簽下5年9000萬美元的合約（不包括1540萬美元入札費）。

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