陳斐娟華麗復仇！挖走「彩券開獎」10年轉播團隊：感覺蠻爽
知名媒體人陳斐娟，去（2022）年9月因她不滿節目《這！不是新聞》時段遭減半，火大離開東森，之後她跳槽「三立iNEWS」當台長。陳斐娟除了在三立主持節目，近期更牽線讓公益彩券在三立轉播，原本開獎由東森財經轉播了約10年，她還將原先團隊整批打包來三立，今（22日）記者會上，被說是「華麗復仇」，陳斐娟也不諱言，直呼「覺得蠻爽的！」
記者黃盈容／台北報導
三立財經iNEWS即將全面定頻在48頻道，且自明年1月1日起，將接手轉播第五屆公益彩券電腦型彩券開獎，三立耗資千萬打造全新棚景，並將原團隊挖來。
今記者會上台長陳斐娟、4位主持人夏浩源、苑曉琬、邱子玲、蔡佳珍也都出席。陳斐娟認為公益彩券要加強的就是讓大家知道買彩券正確觀念是公益行動，這次三立拿到公益彩券開獎轉播，還將原團隊打包過來，陳斐娟功不可沒，並高呼「覺得蠻爽的！」她笑說自己講話比較直接。
而在接洽過程中，陳斐娟談到遇到的困難，她透露因開獎很嚴謹，要和公益彩券談合作，對方對合作10年的東森自然比較信任，要如何讓他們相信三立能做到更好是個難題，「沒有改變，就沒有突破」，誓言要讓開獎轉播更年經化。
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