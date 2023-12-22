Apple Watch涉侵權！2手錶在美「不能賣也不能修」　台灣不受影響

Apple Watch 在美國的禁令影響再擴大！蘋果最新的兩款智慧錶 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，因被美國國際貿易委員會（ITC）裁定侵犯了醫療科技公司 Masimo 血氧監測的專利，面臨禁售的判決，對此，美國蘋果官網率先暫停販售兩款機型，實體店面則於12月24日停售，但不止如此，據彭博社報導，蘋果內部文件指出，具備血氧測量功能的Apple Watch Series 6以上機型，過保將無法進行硬體維修，讓災情再過大。
我是廣告 請繼續往下閱讀
因Apple Watch內的血氧偵測功能牽涉到與Masimo公司的專利糾紛， ITC對蘋果裁決禁售令，最新的兩款Apple Watch Series 9 以及 Apple Watch Ultra 2美國蘋果官網已經停售，實體店則會在12月24日跟進。實際查看美國蘋果官網，可以發現包含Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、最新版的Apple Watch Hermès等都出現「Currently Unavailable」不可販售的字樣，但台灣則不受影響，依舊可以在網路上販售。