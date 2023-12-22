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Apple Watch涉侵權！2手錶在美「不能賣也不能修」　台灣不受影響

▲Apple Watch血氧功能爆發專利糾紛，部分機型在美國官網已經出現停售的字樣。（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple Watch血氧功能爆發專利糾紛，部分機型在美國官網已經出現停售的字樣。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Apple Watch 在美國的禁令影響再擴大！蘋果最新的兩款智慧錶 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2，因被美國國際貿易委員會（ITC）裁定侵犯了醫療科技公司 Masimo 血氧監測的專利，面臨禁售的判決，對此，美國蘋果官網率先暫停販售兩款機型，實體店面則於12月24日停售，但不止如此，據彭博社報導，蘋果內部文件指出，具備血氧測量功能的Apple Watch Series 6以上機型，過保將無法進行硬體維修，讓災情再過大。

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因Apple Watch內的血氧偵測功能牽涉到與Masimo公司的專利糾紛， ITC對蘋果裁決禁售令，最新的兩款Apple Watch Series 9 以及 Apple Watch Ultra 2美國蘋果官網已經停售，實體店則會在12月24日跟進。實際查看美國蘋果官網，可以發現包含Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、最新版的Apple Watch Hermès等都出現「Currently Unavailable」不可販售的字樣，但台灣則不受影響，依舊可以在網路上販售。

▲實際查看美國蘋果官網，可以發現包含Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、最新版的Apple Watch Hermès等都出現「Currently Unavailable」不可販售的字樣，但台灣則不受影響。（圖／翻攝官網）
▲實際查看美國蘋果官網，可以發現包含Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2、最新版的Apple Watch Hermès等都出現「Currently Unavailable」不可販售的字樣，但台灣則不受影響。（圖／翻攝官網）
此外根據外媒《9to5mac》報導，ITC禁令還有擴大跡象，「已過保固 」具備血氧功能的機種，血氧感應器或智慧手錶螢幕出現損壞，將無法維修或更換，若Apple Watch在保固範圍內則沒有此問題。蘋果和Maimo的專利戰從10月裁定後，目前此案已送交拜登政府進行60天審查，預計在12月25日會有答案。如果拜登駁回ITC的決定，蘋果就能成功解套。有傳言指出，蘋果打算運用強大的軟體能力來處理，但Masimo卻認為涉及硬體問題，無法從軟體下手就能撇清。感覺蘋果這次似乎踢到鐵板。

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