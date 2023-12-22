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高雄聖誕生活節今晚登場　廖泰翔邀民眾共度高雄限定的聖誕節

▲高市府經發局長廖泰翔邀請大家來高雄中央公園聽音樂、逛市集、吃美食，一起歡度聖誕。也呼籲大家12月22、23日活動期間多多利用搭乘捷運。（圖／高市府提供）
▲高市府經發局長廖泰翔邀請大家來高雄中央公園聽音樂、逛市集、吃美食，一起歡度聖誕。也呼籲大家12月22、23日活動期間多多利用搭乘捷運。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

為迎接聖誕佳節與2024跨年，日前高市府宣布「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023高雄聖誕生活節」及「2024高雄跨年晚會」，就是要讓高雄從聖誕一路熱鬧到跨年。自今(22)日起一連2天舉辦「2023高雄聖誕生活節」，除了由25米高的聖誕樹揭開序幕外，還有楊乃文領軍22組卡司雙舞台開唱，搭配多元主題特色市集，邀民眾共度只屬高雄限定的聖誕節。 

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▲「2023高雄聖誕生活節」雙舞台音樂演出時間表。（圖／高市府提供）
▲「2023高雄聖誕生活節」雙舞台音樂演出時間表。（圖／高市府提供）
「2023高雄聖誕生活節」已在上週五，搶先點亮中央公園近25公尺高的聖誕樹與周邊光環境作品；22、23日連續2晚，將以雙舞台帶來音樂演出，並打造「高雄聖誕市集」、「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等主題市集，只要在市集使用iPASS MONEY，消費滿200元即送100元「聖誕商圈優惠券」。

▲「2023高雄聖誕生活節」活動區域平面圖。（圖／高市府提供）
▲「2023高雄聖誕生活節」活動區域平面圖。（圖／高市府提供）

高市經發局長廖泰翔表示，高雄聖誕生活節的音樂卡司堅強，以雙舞台方式，分別在中央公園與中央公園商圈內登場；22、23日邀請到楊乃文、高爾宣、美秀集團、怕胖團、淺堤、固定客、李友廷、Crispy脆樂團、Multiverse、小樂吳思賢、Jocelyn 9.4.0等22組卡司。將用音樂打造高雄限定嗨度爆表的歲末音樂饗宴，歡迎大家來高雄一起共創高雄限定的聖誕回憶。

▲「2023高雄聖誕生活節」交通資訊。（圖／高市府提供）
▲「2023高雄聖誕生活節」交通資訊。（圖／高市府提供）
廖泰翔也指出，這一次針對不同的客群、並提升市集的多元性，12月22、23日二天活動現瑒也規劃以「高雄聖誕市集」、「商圈漫步市集」、「青年生活市集」、「大統浪漫市集」等主題市集，各類主題市集則集結超過200攤店家，打造特有城市聖誕體驗。

同時，只要是今、明兩天在市集消費並使用iPASS MONEY電子支付滿200元即可至服務台兌換100元商圈聖誕優惠券；此外，高雄13家百貨也都加碼推出，從聖誕到跨年期間，消費滿千再送100元聖誕商圈優惠券，「聖誕商圈優惠券」在包括中央公園、新堀江、三鳳中街、長明、南華、六合、大連、後驛等全市近30個合作商圈都可以消費直接抵用，不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數，使用期限到明(113)年2月29日止。

另外，青年局推動「青年攤車品牌輔導計畫」，提供輔導資源，展現高雄青年攤商的創意，拓展青年創業品牌市場，並提升攤車經營者本身的專業知能與技能。青年局表示，這次市集特別規劃「青年生活市集」等近40家攤車參與。經發局也邀集上百家特色攤車店家及60家高雄在地特色商圈品牌共同打造聖誕主題市集，讓大家只要來中央公園市集走一趟，不用出國就可以吃到現烤仙貝，也可以吃到各式台灣小吃美食。

市府提醒，12月22、23日活動期間，為避免人潮車潮壅塞，中央公園周邊停車空間有限，歡迎民眾多搭乘捷運，可於中央公園站1、2、3號出口，即可抵達活動會場。

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