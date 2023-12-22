為孩子打造安心上下學的路 李柏毅爭取預算改善校園環境
「每天早上送孩子上課的這段路，是最珍惜的家庭時間。」高雄市左營楠梓立法委員候選人李柏毅成功爭取4.8億元改善校園環境並預計2年內全部改善完畢。李柏毅表示，他在陪伴孩子上學的途中，發現許多學校的通學步道尚有改進的空間。便在在最短的時間內，通過通學步道的改建工程經費，以完善整體教學環境。龍華國中家長會長黃裕雄感謝李柏毅長期協助，讓孩子們有一條安心、安全上課的路。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府計畫於明年度(112至113年)針對校園通學道進行全面改善，總經費約8億。立委劉世芳及李柏毅共同成功向中央營建署爭取1.3億元，來改善20所校園通學步道，
李柏毅表示，因為工作繁忙關係，當成為兩個孩子的爸爸後，每天早上送孩子上課的這段路，是最珍惜的家庭時間。然而，他在陪伴孩子上學的途中，發現許多學校的通學步道尚有改進的空間。自己便和劉世芳委員極力向中央協調，很高興中央與地方攜手在最短的時間內，通過通學步道的改建工程經費，以完善整體教學環境。
李柏毅指出，除了通學步道的改善以外，自己也十分重視校園內部環境，他和劉世芳亦共同爭取3.5億元經費，進行跑道整建、校舍耐震工程以及老舊廁所改建，來改善左營楠梓地區42校次校園環境，讓師生們可以在更安全、更舒適的校園內學習。