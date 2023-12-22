特企／飛航模飾推哈利波特寢飾　臥室瞬間變成魔法學院

飛航模飾推出「哈利波特聯名聖誕系列」，以電影經典場景為靈感，打造出溫暖療癒的居家寢飾，喚起無數粉絲的回憶，首先是「哈利波特生日快樂蛋糕抱枕」忠實復刻電影第一集的經典：「海格送給哈利的第一份生日祝福」，雖沒有過多華麗裝飾卻溫暖的祝福，作為交換禮物送給好友非常適合，而且這款抱枕可是壓不爛的喔！還有「9¾月台刺繡旅行頸枕」，9¾月台既是哈利踏上旅程的起點，也是眾多影迷心中的經典場景，設計靈感取自月台的經典標誌與配色，對於喜愛旅行、注重儀式感的你來說，這款能開啟未知旅途的頸枕絕對不能錯過。這次飛航模飾更推出了代表各學院的「守護神抱枕」，以「霍格華茲聖誕夜」為靈感設計，融合四大學院的特色神獸及冬日雪花元素，給你滿滿的氛圍感與溫暖的依靠！
哈利波特迷肯定都夢想過被分類帽分配到四大學院，這次飛航模飾讓你不再有選擇障礙，推出「四學院法蘭絨薄毯」，幫你四個願望通通滿足！法蘭絨薄毯材質觸感柔順、尺寸小巧方便攜帶，還有電影中經典元素編織而成的「聖誕節針織蓋毯」無論是在寒冷的冬季午睡，或者宅家追劇都超適用。若已有獨鍾的學院，「四學院浴/睡袍」更是不容錯過的收藏選擇！睡袍透過多處精緻刺繡展現各學院的特質，採用撞色口袋設計，並貼心降低了色彩明度，讓在家時視覺更舒適，能夠一夜好眠到天明。最後是超有質感「聯名玄關墊」，設計取自哈利波特魔法物品-劫盜地圖腳印、金探子，一踏進家門就感受到濃濃的魔法氛圍！
無論是質感派、實用派都能透過飛航模飾的哈利波特聯名寢具打造專屬的居家風格，把電影中的經典時刻帶進生活中！針對即將到來的聖誕節，作為交換禮物也非常應景，創意又不失禮，為滿足哈利波特迷的願望，飛航模飾特別推出聖誕優惠組，即日起，只要購買「學院法蘭絨薄毯+面紙套組合」或「月台旅行頸枕+天絲眼罩組合」聖誕優惠價只要1,212元！另也推出四學院浴/睡袍、抱枕、眼罩包色優惠組合，讓哈迷朋友們一起揪團包色更優惠！這個聖誕讓哈利波特的魔法伴隨著這些溫馨寢飾，為你和你的好友營造出一個充滿奇蹟的節慶氛圍吧！
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