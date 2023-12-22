特企／富邦人壽新推高保障利率變動型終身壽險　三大特色一次到位

台灣保險滲透率全球第五高 身故給付卻低於年收入
台灣人愛買保險嗎？根據2022年瑞士再保公司統計，台灣「保險滲透度」名列全球第五，保發中心更統計國人平均每人有2.6張保單，不過平均每人壽險死亡給付僅57.8萬元，不僅遠低於2022年每人平均年所得70.4萬，甚至比未滿15歲被保險人的喪葬費給付總額61.5萬元還少，顯示國人壽險保障明顯不足，一旦家庭經濟支柱發生風險事故，家人恐難支應未來的生活費、教育費、房貸等支出，可能使家庭經濟陷入困境。
台灣家庭平均資產上千萬 卻有65%可能無法完整留給下一代
台灣人很富有嗎?根據主計處最新國富統計，2021年底平均每戶資產淨值(不含人壽保險準備及退休基金準備，土地按市價重評價)高達1,359萬元，超過遺產稅免稅額1,333萬元。從《2022臺灣高資產客群財富報告》中發現，資產較多的家庭僅有35%已做好傳承規劃，還有65%高資產客群仍未啟動相關規劃，且調查發現，傳承者最關注的議題是「保障子女的生活水平(50%)」以及「如何兼顧子女的人生規劃(42%)」，如果沒有提早安排或分配，可能發生無法按照自身心意，將資產順利留給下一代的遺憾。
美元高保障「美利大發」三大特色加持 壽險、傳承一次到位
有鑒於金融市場的不確定與生活中無所不在的風險，富邦人壽銀保暨多元通路處許純琪副總經理提出二個穩健累積資產的關鍵，第一、分散到不同的金融工具來降低風險，第二、長期持有可減少短期波動對資產的影響，建議有美元需求的民眾，以美元利率變動型終身壽險提高家庭責任保障，降低資產傳承風險。
「美利大發」具有三大特色：
一、8年繳費可分散匯率風險：有計畫到國外移民、養老、或是安排子女留學等，在全球通膨、降息時點尚未確立的氛圍下，分8年兌換美元繳保費，長期分散匯率風險，可減輕保費負擔。
二、兼顧家庭保障及資產規劃：高倍數壽險保障，協助保戶即便遭逢意外身故，也不會造成家庭經濟負擔；身故保險金也隨累積期間不斷提高。以女性為例，30歲投保壽險保障為實繳保費4倍，持有到65歲則提高到5.4倍;40歲投保壽險保障為實繳保費2.9倍，持有到65歲提高至3.8倍。
三、分期定期保險金留愛家人：身故或完全失能保險金依約定可選擇10年或20年分期給付，支應指定受益人長期資金來源，給予家人最完善的照顧，做好資產保全。
舉例說明，41歲富小姐投保「美利大發」保額83萬美元，繳費8年，每年實繳保險費30,191美元(含3%保費折減)，假設宣告利率每年皆3.65%，宣告利率機制有機會獲得額外增值回饋分享金，增值回饋分享金皆選擇「購買增額繳清保險金額」。
若於投保第1年就不幸身故，其身故保險金83,286美元，大於實繳保險費2.75倍；若活到平均餘命84歲身故，其身故保險金908,836美元，大於累積實繳保險費3.76倍。可見身故保險金不僅提高家庭保障，還可做好資產傳承，如指定身故受益人，順利將資產留給下一代，或是作為下一代有可運用的資金處理繼承相關事宜。
「美利大發」穩健累積財富助攻高資產族群 傳承規劃首選
「美利大發」投保年齡0~72歲，投保保額最低1萬元、累計最高保額：0~15歲30萬美元、16~50歲100萬美元、51~60歲150萬美元、61~72歲200萬美元，適合三大族群：
一、財務多元族群：美元保單分散貨幣風險，做好資產配置。
二、國際貿易族：善用增值回饋分享金選擇「購買增額繳清保險金額」，彈性運用海外資金規劃。
三、樂齡或高資產族：透過壽險保障功能，善用分期定期保險金規劃資產傳承。
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