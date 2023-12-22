關了ECFA開石斑？中國重開台石斑魚進口　農業部籲勿政治考量

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昨（21）日農業部代理部長陳駿季表示，中國這波公布暫停ECFA相關品項中，雖沒有農業品項，但依據ECFA關稅減讓內容，包括18項產品、8類作物（13個品種），包括檸檬、柳丁、香蕉、紅龍果、哈密瓜、金針，以及6種茶葉（紅茶、綠茶、烏龍茶等不同重量），另有5種魚類，冷凍秋刀魚、活石班、甲魚、烏魚、虱目魚等。
然而，中國自111年6月13日中國通知我方，因台灣石斑魚檢出隱性結晶紫超標，暫停台灣石斑魚輸入迄今。農業部表示，台灣透過前揭平台已7次跟中方聯繫，說明我方已提升石斑魚養殖產業管理，以及提供輸大陸地區石斑魚養殖場合格登錄名單，並促請啟動雙方交流及合作，但始終沒有獲得的中方回應。
農業部說明，中國大陸片面暫停石斑魚進口後，台灣努力進行石斑魚養殖產業衛生安全改善措施，國內持續加強管理及運銷面，包含全面檢驗石斑魚養殖戶生產環境，並進行出貨前的抽樣與留樣，及檢討修正相關法規，確保上市安全並後續可追蹤。
農業部指出，不樂見中國雖接受我方提供生產管理強化措施，仍未遵循國際慣例以片面擇定7家部分養殖場做法，過程既未與我方磋商且未告知檢疫科學條件，造成台灣業者面臨無一致性市場規則可循。
農業部再次呼籲中國回應我方，既已肯定台灣已做好石斑魚生產管理措施，應一視同仁勿政治考量，僅片面公布部分輸銷名單，並重新回到政府防檢疫單位對話平台。另持續輔導產業確保生產端品質衛生安全，以及補助縣市政府與產業團體取得申請ASC、BAP及清真、FIP等國際認證，亦訂定外銷場相關法規，輔導養殖場登錄，確保生產流程品質衛生規範及可追溯性，及符合對方國之檢驗及檢驗標準，持續擴展國際市場。