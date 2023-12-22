總統立委選舉對高雄發展有影響　陳其邁坦言兩選區危險

陳其邁請假輔選　郭倍宏千字文４問市長對得起高雄市民？

▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今天召開記者會發出千字文質疑高雄市長陳其邁請假21天輔選怎麼對得起高雄市民！(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲高雄市第六選區立委候選人郭倍宏今天召開記者會發出千字文質疑高雄市長陳其邁請假21天輔選怎麼對得起高雄市民！(圖／郭倍宏競選辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市第六選區立委選戰隨著明年1月13日選舉日的到來、「三腳督」激戰日益明顯，立委候選人郭倍宏今（22）日召開記者會砲轟第6選區自立委抽籤後這些天的選舉亂象。並發出千字文質疑高雄市長陳其邁，「高雄市民會同意快一個月沒有民選市長執掌市政嗎？」「怎麼對得起高雄市民？」

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▲郭倍宏也在記者會上公布了一張由他親手整理的文宣，內容是他先後與總統蔡英文、副總統賴清德、民眾黨黨主席柯文哲等人合照他向這些曾經是「盟友」的人喊話說，他還是當年的郭倍宏，你們敢說嗎？(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲郭倍宏也在記者會上公布了一張由他親手整理的文宣，內容是他先後與總統蔡英文、副總統賴清德、民眾黨黨主席柯文哲等人合照他向這些曾經是「盟友」的人喊話說，他還是當年的郭倍宏，你們敢說嗎？(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
郭倍宏競選總部今召開記者會不僅發表千字聲明，再度質疑市長陳其邁請假輔選外，更公開指責法務部調查局高雄市調處「違法」偵訊支持他的幾十位里長。郭倍宏呼籲，受過現代民主法治教育的陳其邁，請勿再宣揚「八仙過海」，「八仙過海」就是只能投一個政黨的概念，人民只能投一個政黨，未免太不符合台灣現今民主國家的現實吧？！

▲前高雄市議員的林于凱也公布議會預算審查，同選區立委候選人竟有１４次全數缺席。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
▲前高雄市議員林于凱也公布議會預算審查，同選區立委候選人竟有１４次全數缺席。(圖／郭倍宏競選辦公室提供)
郭倍宏也在記者會上公布了一張由他親手整理整理令人相當震撼的文宣，內容刊登了他先後與總統蔡英文、副總統賴清德、民眾黨黨主席柯文哲等人合照的照片，並以「回首來時路，請莫忘初衷」為題，感慨地向這些曾經是「盟友」的人喊話他敢說，他還是當年的郭倍宏，你們敢說嗎？

郭倍宏沉痛的表示，20日當天抽完號碼，他率車隊遊行掃街發現怎麼支持他的里長們都沒站出來，後來他一一拜訪才知道這幾十位里長竟然在20日當天一早都被市調處帶回約談，偵訊的目的竟然是避免里長們在他的車隊遊行時聚集支持者為他造勢。

郭倍宏更指出，在偵訊過程中還展示他們監控里長參與他的活動時的照片，質問里長為何出席替郭倍宏助選，而不是替執政黨的立委候選人助選。郭倍宏怒嗆：「這是啥米款政府！我的選區有三分之二的里長都支持我，民進黨，你們抓得完嗎？」

郭倍宏也「四問陳其邁」，首先是市長輔選如何行政中立？請假20幾天，必然荒廢市政，只為黃捷一人？其次是市長請假輔選黃捷，政務停擺，就是標準的「假公濟私，因私害公」請問市長這種行徑符合情、理、法？對得起高雄市民嗎？第三則是請問市長，民進黨高雄第六選區的候選人到底是陳其邁？還是黃捷？陳市長怎麼比黃捷還拚命，陪騎腳踏車還有玩貓，高雄第六選區選民究竟是選黃捷，還是選陳其邁當「立委」？

另外，同為五年前，2018年時期的同黨同志，時代力量前高雄市議員的林于凱也反問黃捷：「五年前，我們共同支持議會應該公開透明，如今，妳被這把公開透明的照妖鏡，照得一清二楚，議會預算審查，妳14次竟全數缺席。這是我們當年厭惡的薪水小偷。」

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