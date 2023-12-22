陳其邁請假輔選　郭倍宏千字文４問市長對得起高雄市民？

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郭倍宏也在記者會上公布了一張由他親手整理整理令人相當震撼的文宣，內容刊登了他先後與總統蔡英文、副總統賴清德、民眾黨黨主席柯文哲等人合照的照片，並以「回首來時路，請莫忘初衷」為題，感慨地向這些曾經是「盟友」的人喊話他敢說，他還是當年的郭倍宏，你們敢說嗎？
郭倍宏沉痛的表示，20日當天抽完號碼，他率車隊遊行掃街發現怎麼支持他的里長們都沒站出來，後來他一一拜訪才知道這幾十位里長竟然在20日當天一早都被市調處帶回約談，偵訊的目的竟然是避免里長們在他的車隊遊行時聚集支持者為他造勢。
郭倍宏更指出，在偵訊過程中還展示他們監控里長參與他的活動時的照片，質問里長為何出席替郭倍宏助選，而不是替執政黨的立委候選人助選。郭倍宏怒嗆：「這是啥米款政府！我的選區有三分之二的里長都支持我，民進黨，你們抓得完嗎？」
郭倍宏也「四問陳其邁」，首先是市長輔選如何行政中立？請假20幾天，必然荒廢市政，只為黃捷一人？其次是市長請假輔選黃捷，政務停擺，就是標準的「假公濟私，因私害公」請問市長這種行徑符合情、理、法？對得起高雄市民嗎？第三則是請問市長，民進黨高雄第六選區的候選人到底是陳其邁？還是黃捷？陳市長怎麼比黃捷還拚命，陪騎腳踏車還有玩貓，高雄第六選區選民究竟是選黃捷，還是選陳其邁當「立委」？
另外，同為五年前，2018年時期的同黨同志，時代力量前高雄市議員的林于凱也反問黃捷：「五年前，我們共同支持議會應該公開透明，如今，妳被這把公開透明的照妖鏡，照得一清二楚，議會預算審查，妳14次竟全數缺席。這是我們當年厭惡的薪水小偷。」