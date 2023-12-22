中職／比賽加快規章滿7年！成效有限只減少整體比賽5分鐘

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這次大聯盟新規定包括：壘上有人從20秒內出手縮短為18秒；宣判死球後，投手一收到新球，就將會直接開始計時；已經上丘熱身的投手必須面對至少一名打者，不能一球未投就被換下；跑壘區域變寬等等。
大聯盟上一季修改新制，確實收到不錯的成效，每場比賽平均節省了約24分鐘，每場比賽進行時間為2小時40分。具體做到了官方希望能夠縮短賽時的目的，但對於棒球比賽生態的衝擊，也造成了不少問題。
或許大聯盟還不需要那麼快更改新規，但中華職棒至2017年增加新規後，就尚未再做出修正或修改規章，新規上路已經7年的時間，對於比賽時長只縮減5分鐘，或許對漫長的中職比賽來說還是略顯較少。
中華職棒2017年在加快比賽節奏規定：
1.攻守交替時應全力衝刺。
2.預備使用之球棒應放置場邊休息室內。
3.投手不得無意義要求換球。
4.挑戰：除第3出局外，總教練如要進行挑戰，可直接在休息室內提出，無須進入場內。
5.換局（無論是否更換投手）：必須於２分鐘內完成，投手熱身投球最多５球。以前半局第3出局成立開始計算。更換投手時，教練不得上場。
6.局中換投：投手必須在2分鐘內完成熱身投球，投球數最多5球。以主審向記錄員宣告後開始計算。 教練得上投手丘，但在將球給予後援投手後即須退場。
7.五局中場：投手必須在6分鐘內完成熱身投球。以前半局第3出局成立開始計算。（罰則-第5、7項）經裁判員制止繼續投球者得直接宣告1壞球。
8.投手：無跑壘員時，投手必須在12秒內投球。違規者第一次警告，再違規則宣告1壞球，且全場兩隊僅各警告1次，後援投手違規時即逕行宣告1壞球。（以投手持有球、擊球員進入擊球區面對投手起，至球離開投手之手止。）
9.擊球員：(1)各局首位擊球員須於投手熱身最後1球投出前往打擊區移動。(2)擊球員輪到打擊時，須始終至少保持一腳在打擊區內，除非有下列情形擊球員可以離開打擊區，但不能離開本壘周圍之圓形區域。
10.暫停：野手暫停必須在裁判宣告 " Time " 後15秒內完成。教練暫停必須在跨越一、三壘線後40秒內完成，需透過翻譯員時不得超過60秒。
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